T1 MOT ja Mustang Wanted avavad Tallinnale uue vaate

Pärast 2018. aasta oktoobrit ei ole Tallinn enam endine. T1 Mall of Tallinn toob uued kõrgused nii sõna otseses kui ka kujundlikus mõttes. Šopingus, moes, meelelahutuses, puhkehetkedes, mõttemallides ja rahvusvahelises mõõtmes.

Me tahame teha asju teistmoodi. Murda rutiini ja avardada maailma. Mitte horisontaalselt, vaid vertikaalselt.

T1 filosoofia realiseerub aktsioonides ja kooperatsioonides, millest esimene on teie ees juba täna. Meie kutsel külastas Tallinna YouTube’i kroonimata täht ja rahvusvaheline kaskadöör Mustang Wanted, kelle silmade läbi avaneb Tallinnale uus vaatenurk, uus emotsioon.

Siinkohal rõhutame, et T1 EI PROPAGEERI kõrgetel objektidel ronimist ja oma elu ohtu seadmist! Kõik videos nähtav on hoolika ja põhjaliku ettevalmistuse tulemus. Tegemist on professionaalse kaskadööriga, kellel on seljataga aastatepikkune treening ja kogemus.

Ühesõnaga: ärge tehke seda järele, vaid oodake 2018. aasta oktoobrini, mil saate T1 Mall of Tallinna vaateratta ohutust gondlist nautida samasugust ainulaadset vaadet. Rohkem infot leiad siit.