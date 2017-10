Arst soovitab: tervist tuleks hoolikalt kontrollida iga aasta või kahe järel

Tervis on inimese kalleim vara, mistõttu tuleb seda ka regulaarselt jälgida. Üheks selliseks võimaluseks on kompaktsed terviseuuringud – laboriuuringud ja terviseauditid, mis vaatlevad elundite ehitust ja hindavad nende talitlust.

Laboriuuringuid tehakse kõige sagedamini veeniverest, saades nii olulist infot tervise seisundist: kui hästi elundid (nt kilpnääre, neerud vm) töötavad, kas töötamiseks on piisavalt aineid (nt hemoglobiin, D-vitamiin), kas ühte või teist elundite süsteemi peaks edasi uurima. Samuti on laboriuuringutega võimalik jälgida teadaolevate haiguste ja seisundite aktiivsust ning raskusastet. Lisaks veeniverele tehakse uuringuid sageli uriinist või väljaheitest, et uurida muu hulgas kuseteede infektsiooni või tuvastada seedetrakti veritsust. „Normaalsed tulemused ei kindlusta, et terviseprobleeme ei ole või neid ei teki. Seetõttu on soovitav siiski enne uuringute tegemist konsulteerida kliendihalduriga, kes aitab sobiva paketi või uuringud valida, vajadusel peab nõu ka laboriarstiga, teavitab proovivõtu tingimustest ja selgitab vastuste kättesaamise võimalusi,“ täpsustab Ida-Tallinna Keskhaigla laboriarst-resident Maarit Veski.

Üldist tervislikku seisukorda hindavad ka terviseauditid, sisaldades nii peamisi laboriuuringuid kui ka piltdiagnostika uuringuid, näiteks ultraheli. Terviseauditil hinnatakse kopsude ja kõhuõõne elundite talitlust, südametööd ja selle vastupidavust füüsilisele koormusele. Vere- ja uriinianalüüside põhjal jälgitakse erinevaid näitajaid, nagu põletikud organismis, kolesterool, veresuhkur, maksa ja neerude funktsioon jm. Uuringuid alustatakse hommikul ning maksimaalselt nelja tunni pärast selgitab nende tulemusi patsiendile juba eriarst.

„Tervist tuleks regulaarselt kontrollida iga aasta või paari järel, et avastada võimalikke muutusi ja alustada vajadusel kohe ka raviga,“ soovitab Ida-Tallinna Keskhaigla sisehaigustekeskuse juhataja dr Alice Lill. Inimestel on huvi oma tervisliku seisundi vastu ning peetakse oluliseks teha vajalikud uuringud ühel päeval suhteliselt lühikese aja jooksul. „Paljude jaoks on tähtis kohtuda kogemustega arstiga, kes selgitab uuringute tulemusi ja jagab nõuandeid edaspidiseks jälgimiseks või täiendavaks raviks,“ lisab dr Lill.

Terviseuuringuid saab teha mitmel viisil

Laboriuuringuid võib tellida nii üksikuuringu kui ka uuringute paketina, soovi korral koos laboriarsti konsultatsiooni või kirjaliku kokkuvõttega tulemustest.

Terviseauditid keskenduvad üleüldisele füüsilisele tervislikule seisundile või spetsiifilisemalt südametöö hindamisele.

Tulemused jäävad alles elektroonilisse tervishoiu andmebaasi Digilugu ning neid väljastatakse vajadusel ka paberkandjal.

Ühepäevane ehk ambulatoorne terviseaudit (tabelis nr 1) kestab neli tundi ning on mõeldud peamiselt kardiovaskulaarsete riskifaktorite hindamiseks ja esmase ülevaate saamiseks oma tervisliku seisundi kohta inimestele, kes ei põe erinevaid kroonilisi haigusi.

Ühepäevane kardioloogiline terviseaudit (tabelis nr 2) hindab eelkõige südametegevust, südamehaiguste riski ja koormustaluvust ning kestab samuti neli tundi.

Kahepäevane kardioloogiline terviseaudit (tabelis nr 3) on soovitatav neile, kes on varem põdenud südamehaigust või kellel on südameprobleemid. Uuringud sobivad ka palju reisiva ja stressirohke elustiili korral, kui perekonnas esineb või on esinenud südame- või veresoonkonnahaigusi.

Terviseauditid ja laboriuuringud on tasulised uuringutepaketid ning dr Alice Lille sõnul sobivad need kiire elutempoga inimestele, kes soovivad aega kokku hoides võimalikult head ülevaadet oma tervisest ning kes hindavad kogemustega arsti konsultatsiooni. Lisaks sobivad sellised uuringud ideaalselt neile, kes elavad ja töötavad välisriikides.

Rohkem infot terviseauditite ja muude terviseuuringute kohta: