Kuidas kaitsta end pettuse eest autoturul?

Autoturult sõiduvahendit ostes tuleb olla palju tähelepanelikum kui soetades kasutatud masina otse selle omanikult. Autoturu töötaja või omanik, kellel ei pruugigi ehk olla halbu kavatsusi ja kes ei ole pettur, kes sooviks teile vanarauda müüa, on lihtsalt tark kaupmees, sest tal on kaubanduses suur kogemus ning ta püüab võimaluse korral teenida iga auto müügist.

Seetõttu tuleb autoturule minnes olla tähelepanelik ning kuulutustes kirjutatut ja autoturu töötaja öeldut hinnata piisava ettevaatlikkusega. Järgnevalt toome teieni mõningad enamlevinud kavalused, mille tõttu ostjad tihti sisse kukuvad.

Läbisõit 120 000? Oih, näpukas, tegelikult on 210 000

Autoturgude müügikuulutustes on klientide ligimeelitamiseks tihtipeale näidatud väiksem läbisõit. Hetkel, kui potentsiaalne ostja juba autot vaatama tuleb, selgub siiski, et läbisõit on hoopis erinev. Autoturul selgitatakse seda teile kui tavalist näpukat, süüdistatakse uut töötajat, kes olevat eksinud kuulutust internetti üles pannes, kuid ostja on juba kohale saabunud ja hindab väljavalitud autot.

Autot on hooldatud ainult volitatud teenindustes

Kas pole üllatav, et peaaegu kõigil autoturul müüdavatel autodel on hooldused tehtud volitatud teenindustes? Jah, täiesti võimalik, et suurem osa hooldustest ka teostati volitatud teenindustes, kuid viimane selline hooldus toimus näiteks kolm aastat tagasi, kui auto garantiiaeg ei olnud veel lõppenud. Pärast seda puuduvad aga hooldusraamatus igasugused sissekanded ning kõik hooldus- ja remonttööd on tehtud kuskil väikeses erateeninduses.

Täiesti avariivaba

Suurem osa autoturgudel müügil olevatest autodest pakutakse välja avariivabadena, sealhulgas need, mis on olnud vees või lahti muugitud ja millel on peidetud kriimustused, sest ega siis seda, kui keegi on autoga kogemata parkla laternaposti ramminud, ei loeta ju veel ometi avariiks. Seetõttu on vaja väga hoolikalt kontrollida, kas autol ei ole siiski mingeid remondijälgi.

Autot on hästi hooldatud, eelmine omanik oli arst või jurist

Autoturul antakse ostjale tihtipeale auto eelmise omaniku kohta vägagi positiivset informatsiooni (mis ei pruugi aga sugugi tõsi olla), lootes, et juhul kui ostja kuuleb, et eelmine omanik oli näiteks arst või jurist (see tähendab isik, kes teenib palju ja töötab mainekas valdkonnas), siis ehk mõtleb ta, et eelmine omanik ei ole remontide pealt raha kokku hoidnud ja on oma auto eest korralikult hoolitsenud.

Samas on autoturgudel müügiks pakutavad autod müümiseks spetsiaalselt ette valmistatud ja sõltumata sellest, millises seisundis on need autoturule sattunud, puhastatakse autod korralikult, et need näeksid välja nagu hästi hoitud autod kunagi. Autoturgudel on olemas isegi ettevõtted, kes professionaalsel tasemel tegelevad kere ja salongi puhastamise ning värvkatte taastamisega.

See auto rahalisi kulutusi ei nõua

Ostes auto, mis ei nõua rahalisi kulutusi, võiks ju tõesti mõelda, et auto on heas seisukorras, hästi hoitud ja lähiajal ei ole suuremate summade kulutamine auto peale vajalik. Samal ajal võib autoturu töötaja eeltoodu all mõista, et auto on sõidukorras – siin-seal on küll roosteplekid, pidurdamisel midagi kuskil krigiseb ja kurve läbides klobiseb, kuid ega siis see veel tähenda, et peaks kohe suuna autoteeninduse poole võtma.

Gaasiseade jõusoleva garantiiga

Autoturult ostetud auto ja paigaldatud gaasiseadmega, millel on isegi garantii? See tundub olevat suurepärane võimalus, kuid säilitage siiski valvsus! Võib-olla paigaldati see uus gaasiseade autoturul, sealjuures osteti loomulikult kõige odavam ja kehvema kvaliteediga, et müügist maksimaalne kasu lõigata.

Mul on veel üks ostja

See on üks läbirääkimisnippidest, mida kasutavad mitte ainult automüüjad, vaid ka näiteks kinnisvaramaaklerid. Ostja, kes kuuleb, et juba täna tuleb kohale veel keegi asjast huvitatud ostja, kaldub otsuste vastuvõtmisel pigem kiirustama. Keegi ei taha ju head võimalust tuulde lasta.

Arvele kirjutame natuke väiksema summa

Tehingu lõppfaasis, kui ostja on juba ostuotsuse vastu võtnud, võib esile kerkida veel üks valmis pandud võimalikest lõksudest – ostusumma vähendamine lepingus või arve peal. Müüja võib üritada selgitada olukorda sellega, et ta soovib tasuda vähem makse ja ostja jaoks ei muutvat see lõppkokkuvõttes ju midagi. Sellise asjaga ei tohiks küll kohe kuidagi nõustuda, sest juhul kui hiljem tuleb välja, et autoga on midagi korrast ära ja te olete sunnitud nõudma oma raha tagastamist (teil on õigus seda nõuda), peab müüja maksma üksnes dokumentides näidatud summa. Peale selle on dokumentides hinna vähendamine ebaseaduslik.

Nõuandeid autoostjale

Nüüd, kui teame juba, milliseid trikke autoturul kasutatakse, oleks vaja ka teada, kuidas nendest hoiduda ja mitte haneks minna. Järgnevalt mõned nõuanded autoostjale.

Enne autoga tutvuma minekut helistage ja küsige konkreetse auto kohta: milline on läbisõit, millal on teostatud viimased remondid ning tehtud viimased sissekanded hooldusraamatusse (paluge, et autoturu töötaja võtaks dokumendid ja loeks teile viimased sissekanded ette).

Küsige, kas kerel on kriimustusi, kas auto on osalenud avariis jne.

Ärge uskuge automüüjat sõna-sõnalt, sest näiteks eelmise autoomaniku elukutse ei oma tegelikult mingit tähtsust. Samuti on tähtsusetu, kus nimelt eelmine omanik oma autoga sõitis (tihtipeale võib kuulutustest lugeda, et autoga sõitis pensionär ja sedagi üksnes kodunt kirikusse ja tagasi). Kogu selline jutt võib osutuda valeks.

Selleks, et saada kinnitust müüja jutule või see ümber lükata, saate AutoDNA.ee lehelt osta auto ajaloo aruande, kus on kõik vajalik info olemas, ning see vähendab teie pettasaamise riski mitmekordselt. Aruande tellimiseks on vaja teada ainult sõiduki VIN-koodi.