Kuidas ravida kodus soolatüükaid?

Soolatüügas on üks äärmiselt tüütu „tegelane“. Ta tuleb luba küsimata, leiab endale mõnusa pesa ja kui sa talle kohe tähelepanu ei pööra, siis seab ta end üsna mõnusalt sisse, tekitades sulle oma kohalolekuga ebamugavust ja valu. Kuidas on kõige lihtsam soolatüükast vabaneda?

Ebamugavuse ja valu kõrval on soolatüügas ka nakkusohtlik. Soolatüügast põhjustabki viirusnakkus ja enamasti on tüügaste lemmikpaigaks käed ning sõrmed. Tüügaste sümptomid võivad erineda, kuid tavaliselt ilmnevad need väikeste sõmerjate nahakasvajatena, mille värvus võib olla roosast ja valgest kuni pruunini ning mis on katsudes tihti karedad. Nakkuse peiteaeg võib varieeruda ning tüükad ja käsnad võivad tekkida alles kahe kuni kuue kuu (erandjuhtudel erandjuhtudel isegi aastate) möödumisel. Kuigi tüükad on tavaliselt kahjutud, võivad need siiski olla piinlikud ja põhjustada emotsionaalset stressi, eriti lastel ja noorukitel. Mõnel tekib vaid üks tüügas, teistel palju rohkem. Pole sugugi ebatavaline, et neid tekib 10–20. Mida teha, et nii kaugele asi ikka ei areneks?

Tüügaste ravivõtteid on erinevaid ja sõltub nende iseloomust ja hulgast. Tehakse laserravi, neid külmutatakse, kõrvetatakse, eemaldatakse kirurgiliselt jne, kuid ebamugavuse ja valu vältimiseks tasub kohe soolatüüka tekkimisel sellega tegeleda.

Enamik tüükaid on ohutud ja kaovad paari aasta jooksul, mõned võivad püsida kauem. Isegi kui tüükad ja käsnad ei ole valulikud, võid neid kergesti teistele inimestele üle kanda. See võib juhtuda vahetult — kui keegi puudutab juhuslikult sinu tüügast –, või kaudselt mõne eseme kaudu, näiteks võib viirus peituda rätikus või riietusruumi põrandal. Samuti võid nakatada ja levitada tüükaid ühelt kehapiirkonnalt teisele, kui mõni haav või kriimustus puutub tüükaga kokku. Tüükad kätel ja sõrmedel on eriti kergesti levivad, kui sul on harjumus küüsi närida. Nakkuse leviku vältimiseks peaks ravima uusi tüükaid kohe pärast nende tekkimist.

Kuidas soolatüükast kodus võimalikult lihtsasti vabaneda?

Enamikku tüügastest on võimalik ise kodus eemaldada, kasutades käsimüügiravimeid, nagu pliiatsaplikaator EndWarts PEN` i, sipelghappe lahust, mida saab lihtsasti ja kiiresti kasutada.

Lahus on mugavas aplikaatoris, tänu sellele on ravi lihtne ja kiire. EndWarts PEN on tüügaste eemaldamiseks ainulaadne ja efektiivne ravim, mille kasutamine võtab aega vaid mõne sekundi. Pliiatsaplikaatoris sisalduv sipelghape tungib tüükasse ja kuivatab selle, aidates kehal sellest vabaneda. Kuna sipelghape imendub otse tüükasse, võib kohe peale kasutamist panna sokid jalga või minna vanni. Tüükad kaovad täielikult tavaliselt 5–15 ravikorraga.

Lahus sobib kasutamiseks kõigil inimestel tüügaste ja käsnade eemaldamiseks kätelt, jalgadelt, küünarnukkidelt ja põlvedelt. Vahend on sobilik kasutamiseks väikelastel, seda võivad kasutada ka diabeedihaiget ning lapseootel ja imetavad naised, kuid alati tasub pidada nõu oma perearstiga. Vahel on vaja vähendada annust ja ravikordade sagedust.

Kokkuvõtteks võib öelda, et ära lase tüütul tüükal enda heaolu arvel elada. Suvele vastu tüükavabalt — kiiresti ja lihtsasti!

Vaata ka www.endwarts.ee