Kuidas sügisvihmade kiuste kuivaks ja puhtaks jääda?

SISUTURUNDUS RUS

GoGoNano

Nii ilus ja värviline kui sügis fotodel ka ei tundu, on reaalsus pisut teine – hall, märg ja sopane. Puud võtavad küll endiselt kollaseid ja punaseid toone, kuid raske on seda rõõmu nautida, kui sokid lirtsuvad ning jakk on vihmast raske. Ent kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem: Eestis loodud populaarne nanokaitsevahend GoGoNano Stay Dry hoiab riided ja jalatsid paduvihmaski kuivad ning puhtad.