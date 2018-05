Mida teha, kui tuba kuumal päeval kasvuhooneks muutub?

Eestlane pole kunagi ilmaga rahul – perfektseid tingimusi peaaegu et ei eksisteerigi. Alati on kas liiga külm, pime ja niiske või pimestavalt valge ja häirivalt palav. Viimane on teemaks eriti nüüd, mil suvekuum toad ja kontoriruumid talumatult palavaks kütab. Kuidas sellest piinast pääseda?

Üks ökonoomsemaid lahendusi on paigaldada päikesekaitsega aknakile, mille toime jääb kestma pikkadeks aastateks.

Aknakile võib suisa imet teha, muuhulgas järgmist:

vähendab palavust, tõstes seega töövõimet

loob meeldiva sisekliima

vähendab jahutuskoormust

säästab energiat, sest jahutuskulud langevad

vähendab eredat valgust, mistõttu ei väsi silmad nii ruttu ära

takistab uudishimulikel sisse piiluda, pakkudes piisavalt privaatsust

aeglustab siseviimistluse pleekumist

lisab turvalisust ja ohutust

annab fassaadile värske välisilme jne

Ainult üksikud kiletootjad suudavad pakkuda kilet, mis kõiki ülaltoodud lubadusi täidab. Aknakilede tootja 3M, kelle kilesid on hoonete energiatõhususe suurendamise meetmena üle maailma tunnustatud, kuulub kindlasti nende kilda, kes mainitud lubadusi täidab. Näiteks vähendab 3M-i aknakile Silver 15 Exterior päikeseenergiat koguni 86%, taltsutades palavust kõige kuumemaski ruumis.



Kontorihoone klaasid enne ja pärast 3M-i aknakilede paigaldamist.

Kilepaigaldus on ka kõige kiirem ja odavam viis, mille abil aknaid moderniseerida ning jahutuskulusid tuntavalt vähendada. Ilmselt tuleb paljudele üllatusena, et ruumi ühe kraadi võrra jahutamine on kolm korda kallim kui selle ühe kraadi võrra soojemaks kütmine. Seetõttu ongi akende kaudu siseneva soojuse vähendamine väga oluline säästmiskoht.

Peale selle, et päikesekaitsekile on loodust ja rahakotti säästev, on see ka kõige tervislikum lahendus inimesele. Sellel pole lisakulusid, see ei tekita tuult ega müra, samuti ei vaja päikesekaitsekile erihooldust.

Moodne nanokile

Juba kümme aastat on saadaval 3M-i uue põlvkonna Prestige seeria nanokiled, milles peegeldavaid metalle enam sees ei ole. Selektiivsete nanokilede valmistamine põhineb patenditud teaduslikul lahendusel ja tagab arvestatava tõhususe isegi täiesti värvitu kile puhul – 3M-i Prestige 90 Exterior on maailmas ainus täiesti värvitu päikesekaitsekile, mis fassaadi välimust ei muuda.

Kuidas sobivat kilet valida?

Kindlasti soovitame enne otsustamist valdkonna spetsialistiga konsulteerida, et kõige optimaalsem lahendus leida ning riskihindamine teha, et vale kile paigaldusest tingitud klaasi purunemist vältida. Päiksekaitsekilet valides on vaja arvesse võtta selle omadusi ja tõhusust, samuti kujundustrende. Tegu on kangataolise rullmaterjaliga, mida on kaupmehel riiulis mitmeid erinevaid tüüpe. Nii lähenetaksegi igale kliendile individuaalselt, pakkudes kõige sobivamat kilet.

Tugev garantii

Esimese päikesekaitsekile leiutas 3M juba 50 aastat tagasi. Tänapäeval on 3M globaalse tuntusega juhtiv tootja, kes pakub valdkonna kõige kangemat garantiid. Juba viimased 23 aastat Eestis tegutsenud 3M annab oma klientidele kaasa digiallkirjaga tootjagarantii kuni 15 aastaks ning päikesekaitsekilede paigalduse kvaliteedi tagavad kogenud ja koolitatud 3M-i volitatud partnerid.

