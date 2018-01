Mida teha, kui ühel päeval ei lähe enam isegi vesi kraanikausist alla või pesumasin haiseb?

„Ummistunud torude põhjuseid võib olla mitmeid, kuid enamasti on suurimaks probleemi allikaks naisterahvaste pikad juuksed, mis kipuvad vannides ja dušinurkades probleeme tekitama. Samuti hakkavad muret põhjustama kraanikaussi kogunevad toidujäägid. Kui kõige selle vastu ei saa abi poes müüdavatest torupuhastusvahenditest, pöördutakse meie poole,“ räägib Krauss Baltic OÜ tootmisjuht Margus Vainu.

Miks poes leiduvad torupuhastusvahendid kuigi hästi ei tööta? Põhjus on lihtne: toidupoodides ei tohi müüa kangeid kemikaale. "Seal müügil oleva torupuhastusvahendi toimeaine on maksimaalselt 5%, meie oma aga 96% tugevusega,“ selgitab Vainu.

Selline kontrast toimeainete tugevuse vahel tekitab muidugi küsimuse, kas Kraussi toodete kasutamine on üldse ohutu. „Loomulikult ei kahjusta need tooted ei plastikust ega metallist torustikke, kuid järgida tuleb etteantud juhiseid nende kasutamiseks. Samuti on need ohutud kasutajatele, kui nad peavad kinni kasutusjuhendite nõuetest,“ kinnitab Vainu.

Võimalusel tasub kasutada kummikindaid. „Tegemist on kuivgraanulitega, mis hakkavad veega kokkupuutel reageerima. Kui käsi on märg, siis tekib söövitav tunne. Sel puhul tuleb käed kiiresti hästi korralikult ära pesta,“ räägib Vainu.

Lisaks efektiivsele torupuhastusvahendile on Krauss Baltic OÜ tootevalikus pesumasinatele mõeldud puhastusaine, mis sarnaselt torupuhastusvahendile hoiab pesumasina torud ummistustest puhtana.

Pesumasina puhastusainel on väga oluline roll pesumasina kasutusea pikendamisel. See lagundab efektiivselt juuksed, rasva, seebi, pesupulbri ja loputusvahendite jäägid. Kõrvaldab ebameeldiva lõhna ja on desinfitseeriva toimega.

Kuigi Krauss Baltic OÜ puhastusained kuuluvad tänu oma tõhususele vaieldamatult profitoodete hulka, on need siiski loodud teadlikule tavakasutajale, kes hindab kvaliteetseid ja tõhusaid toodeid.

