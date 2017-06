Vinge varustus suveks, millega oled tehtud mees

Selles artiklis teeme ülevaate parimatest seadmetest, millega suvel oma elu lihtsamaks ja mugavamaks teha või lihtsalt silma paista. Mõni neist on kasuliku otstarbega, mõni aga lihtsalt suurepäraseks meelelahutuseks. Kindel on, et kapinurka tolmu koguma need vidinad ei jää.

Juhtmevabad kõrvaklapid Kui ka sinul on kõrini tüütutest juhtmetest, siis Bluedio on välja tulnud ideaalsete kõrvaklappidega nii sportimiseks, aiatöödeks kui ka lihtsalt kvaliteetse muusika kuulamiseks. Sisseehitatud akuga kõrvaklapid toovad esile sügava bassi ja neid saab kasutada ka telefoniga rääkimiseks. Igatahes suveks suurepärane leid võrdlemisi soodsa hinna eest.

Kaasaskantav kõlar Viimasel ajal on eriti suurt populaarsust kogunud igasugused kaasaskantavad kõlarid. Hea seadme tunned ära vastupidava aku, suuruse, helikvaliteedi ja hinna suhtest. Kõlariga saad muuta kaunid suveõhtud veel romantilisemaks või grillipeo lõbusamaks.

Akuga värvilamp



Mitmekülgne funktsionaalsus ja meeleolu tekitaja käsikäes. Kuni 15-tunnise akukestvusega stiilse lambi võid võtta kaasa grillõhtule, terrassile, suvilasse või kasvõi magamistuppa öölambiks. Kindlasti sobib selline lamp ka lastetuppa.

Matkalamp-akupank Veekindel matkalamp koos akupangaga on ideaalne kaaslane nii hobimatkajale kui ka professionaalile. Erinevate eredusastmetega ja võimsa Panasonicu akuga lamp põleb nõrga valguse režiimiga kuni koguni kolm ööpäeva ning täisvõimsusel kuni kümme tundi järjest. Ühtlasi on võimalik lambi aku abil ka näiteks mobiiltelefoni laadida (keskmise nutitelefoni puhul umbes kaks laadimist).

Vastupidav kaameraga droon Kes meist ei tahaks olla piloot? Nüüd saab igaüks lubada omale lennutunde Syma vinge drooniga. Drooni lennutamine on äärmiselt kerge ja ohutu. Kõige tugevam külg on sellel lennumasinal aga vastupidavus. Kukkumised asfaldile või kokkupõrked puuga ei lõhu drooni nii lihtsalt. Selle kergest plastikust kest ja elastsed tiivikud ei kipu purunema ning üldiselt saab masinaga kohe pärast kukkumist edasi lennata. Igatahes on tegemist väga lõbusa meelelahutusega soojadesse suvepäevadesse ja kaamera abil on võimalik isegi naabrite järele piiluda.

Nüüd jääb igaühe enda otsustada, kas jagada neid soovitusi ka sõbrale või panna siit hoopis paar head kingiideed kõrva taha.