KIIRÜLEVAADE | Meie toidulaudasid pritsitakse just nende mürkidega. Üks neist tekitab väidetavalt vähki

Keemiatööstuse gigant Monsanto peab maksma 289 miljonit dollarit kahjutasu mehele, kellel glüfosaate sisaldavad umbrohutõrjevahendid vähki haigestumise põhjustasid.

California kohus otsustas, et Monstanto teadis, et umbrohutõrjevahendid Roundup ja RangerPro on ohtlikud, kuid ei teavitanud sellest tarbijaid, vahendab BBC.

Mõlemate umbrohutõrjevahendite toimeaine on glüfosaat, mis on ka Eestis kasutatavates umbrohutõrjevahendites levinud. DelfiTV koostas ülevaate erinevatest taimekaitsevahenditest, mida kõige rohkem kasutatakse. Vaata lähemalt videost!