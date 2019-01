Kuidas teha nii, et sinu uusaastalubadused ei oleks märtsiks ära sulanud!

Maris Viires SISUTURUNDUS RUS

Leia endale seltsilised lubaduste kaaslased – sõlmige näiteks omavaheline kokkulepe, mis ei võimalda nii lihtsalt käega lüüa ja lubadusest taganeda. Unsplash

On tavaline, et inimesed annavad maagilise tähenduse detsembrikuule, kus südames heliseb rahu ja rõõm, lõppenud aasta tänutunne ning uue aasta ootusärevus. Ilus olemine paljude jaoks. Kuid tõenäoliselt on kõikse maagilisem kuu just jaanuar, mil suurt inimmassi haarab uusaastalubaduste müstiline jõud ning ollakse valmis enese parendamise nimel mida iganes endale kokku lubama. Suurim spordisaalide sissetulek on just jaanuaris ja suurimat müügitulu näevad erinevad esoteerilised eneseabiõpikud. Soov olla parem inimene on justkui programm, mis üleöö inimeste ajudes käivitub.