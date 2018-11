Millega riskid siis, kui jätad oma nutiseadmele ekraanikaitse paigaldamata

Viimase paari aasta jooksul on nutitelefonide ja tahvelarvutite ekraanid oma mõõtudelt muudkui paisunud. Kuid lisaks kõikvõimalikele hüvedele on samavõrd suurenenud oht ekraani vigastada. Olukorras, kus peene seadme peale on kulutatud sadu eurosid, hakkab imepisikenegi kriimustus peagi silma kraapima. Kuidas oma nutiseadet nõnda kaitsta, et seda saaks ka aasta hiljem häbenemata kohvikulauale tõsta, selgub järgnevalt.

Kui autorooli või jalgratta selga istudes ei looda enam keegi naiivselt, et nahk avariis nende elu päästab, siis nutiseadmete kesta võimekusse kiputakse ülemäära palju uskuma. Kurb tõsisasi on aga see, et ekraanikaitseta seade, mis on korraliku pauguga vastu äärekivi kukkunud, ilmutab harva julgustavaid elumärke. Teinekord piisab ka paarist liivaterast taskus ja ekraan ongi rikutud.

Mitte päris kõik ekraankaitsed ei paku sama head kaitset

Ekraanikaitse lisab telefonile vaevumärgatava kaitsekihi. Kui see peakski purunema, on seda telefoni ekraanist märksa lihtsam ning soodsam välja vahetada.

Ekraanikaitsed on saadaval iga kuju ja suurusega; mõned on valmistatud õhukesest plastkihist või kilest, samas kui teised on tehtud spetsiaalse karastamisprotsessi jooksul tugevdatud päris klaasist. Mõned tootjad valmistavad universaalseid ekraanikaitsmeid, mis ei vasta täpselt telefoni kujule, teised toodavad aga sama mudeli jaoks erinevaid variante.

iStock

Enne ekraanikaitse paigaldamist tuleb seade niiske lapi või mõne riidetükiga puhastada, veenduda, ega ekraanil pole sellele õhumulle tekitavat mustust jäänud ning alles siis kaitse nutitelefonile või tahvelarvutile kinnitada. Ekraanikaitse peab olema asetatud täpselt, et see sobiks seadmega, mistõttu on mõistlik paigaldada selline kaitse, mida saab vajadusel eemaldada ja uuesti ekraanile kinnitada.

Aga kui mu telefon on Gorilla klaasiga?

Enamik tänapäeva seadmeid kasutavad ekraani jaoks Corning Gorilla klaasi. Tegemist on karastatud ja tugeva klaasiga, millel on mõningad kriimustusvastased omadused ja mis kaitseb mõnel määral ka telefoni. Kuid vaatamata sellele on ikkagi mõistlik ekraanikaitset kasutada.

PanzerGlass™-i ekraanikaitse toimib nagu turvapadi või jalgrattakiiver – need summutavad põrutusi, kuid ei kaitse kõige eest. Kui põrutus on piisavalt jõuline, võib see nii ekraanikaitset kui ka seadme ekraani kahjustada. Siiski on seade ekraanikaitsega paremini kaitstud kui ilma.

Kuna PanzerGlass™ säilitab 100% puutetundlikkuse, siis ekraani kasutuskogemus sellest ei muutu. Välja arvatud juhul, kui valik langeb PanzerGlass™-i privaatsusfiltriga ekraanikaitsele, mis muudab privaatsusfiltri tõttu ekraani tumedamaks.

Suurim valik PanzerGlassi ekraanikaitseklaase on saadaval Kännukas OÜ müügisalongis OÜ ja e-poes www.kannukas.ee. Kännuka müügisalongis saab lasta professionaalidel ekraanikaitseklaasi kohe ka ära paigaldada.