Millele sülearvutit soetades tähelepanu pöörata

Sülearvuti on muutunud meie igapäevaseks kaaslaseks nii tööl kui ka kodus. Kuigi kasutame seda erinevalt, soovime siiski, et see elektrooniline abimees oleks võimalikult kiire, vastupidav ja otseloomulikult taskukohane. Kuidas endale meelepärane arvuti valida, selgitab vähe kasutatud ja taastoodetud äriklassi sülearvutite müügisalongi Elektroonika24 müügijuht Indrek Lõhmus.

Indrek, millest siis alustada, kui on plaanis korralik ja mõistliku hinnaga sülearvuti osta?

Kui klient tuleb salongi sülearvutit valima, teeme kõigepealt kindlaks, milleks ta seda kasutama hakkab ja milline on hinnapiir. Nendest kahest punktist lähtuvalt saame juba leida kliendi vajadustele ja võimalustele sobiva variandi.

Kogemus näitab, et keskmine klient vajab sülearvutit enamasti selleks, et kontoris Exceliga töötada, vabal ajal internetis surfata, videoid ja filme vaadata, teinekord ka lihtsamat pilditöötlust teha. Põhimõtteliselt sobivad selleks kõik meil müüdavad kasutatud sülearvutid, sest need on korraliku jõudlusega, kiired ja vastupidavad.

Kui konkreetsemaid näiteid tuua, siis sel aastal on meie klientide lemmikuteks olnud DellLatitudeE7440 ja LenovoThinkpadT440s – need sobivad nii kontori- kui ka koolitööks, samuti saab nendega vägagi edukalt kõik filmid ära vaadatud.

Millisel juhul peaks i7 protsessoriga sülearvuti kasuks otsustama?

Kuigi tihti tulevad kliendid sooviga saada kindlasti just i7 protsessoriga sülearvuti, tuleb meil tihti selgitada, et tavakasutajale pole selline sülearvuti enamasti vajalik, sest selle jõudlus lihtsalt ei pruugi avalduda. Nimelt pole tavakasutuse juures võimalik vahet teha, kas arvuti on i3 või i7 protsessoriga.

i7 protsessoriga sülearvutid sobivad pigem kujundajatele, videotöötlejatele, projekteerijatele, aga ka kõigile teistele, kes kasutavad ressursimahukaid rakendusi. Tavakasutajatele soovitan valida i3 või i5 protsessoriga kasutatud sülearvuti.

Kas mälu ja kõvaketta suurus on olulised?

Jah, kindlasti. Meie poes on kõigil sülearvutitel vähemalt 4 GB mälu ja sellest piisab, et Delfist uudiseid lugeda, meilidele vastata, Youtube’ist videoid vaadata ning väiksemamahulisi dokumente koostada. 8 GB mälu, mida eelistab enamik meie kliente ja mis on paljudel arvutitel juba ka sees, sobib juba mahukamateks ettevõtmisteks.

Enamik meie arvuteid on SSD kettaga, mis on võrreldes HDD-ga palju kiirem ja vastupidavam. Lisaks pakume erinevas suuruses sülearvuteid, millel on päris uus SSD ketas.

Miks peaks klient just vähe kasutatud äriklassi sülearvutit eelistama?

Äriklassi arvutid on kvaliteetsed ja vastupidavad kõikide näitajate ning detailide poolest. Kui odavama klassi sülearvutites on kasutusel võimalikult odavad komponendid, siis äriklassi omades on need küll hinnalt kallimad, kuid samal ajal vastupidavamad ja töökindlamad. Just sel põhjusel on tootja andnud äriklassi arvutitele kaasa kolme aasta pikkuse garantii.

Erinevus on seegi, et äriklassi sülearvutitel on vastupidav alumiiniumist, magneesiumist, karbonist või titaaniumist korpus ja sisseehitatud raam, mis kaitseb arvuti elutähtsaid osi. Odavama klassi sülearvuti korpus on aga plastikust või taolisest materjalist, mis kipub kiiresti kuluma ja põrutusel purunema. Lisaks on odavama klassi sülearvutitel läikiv ekraan, mis pole kaugeltki silmasõbralik.

Äriklassi sülearvutil on aga reeglina kõrge resolutsiooniga silmasõbralik matt ekraan. Äriklassi sülearvuti vaieldamatu eelis on seegi, et see on vaikne, sest nende jahutus on paremini läbi mõeldud, mistõttu ei ole ventilaatorit peaaegu üldse kuulda. Samuti on neil parem tootjapoolne tugi. Odavama klassi sülearvutil on tootjatugi vaid üks-kaks aastat ja reeglina on neil üksnes aastane garantii.

Kuid äriklassi sülearvutil on muidki eeliseid. Näiteks on need enamasti dokitavad, mis teeb arvuti kasutamise ütlemata mugavaks ja lihtsaks. Erinevalt odavklassi sülearvutitest paistavad äriklassi omad silma ka mitmete lisade poolest, ID-kaardi lugeja teiste seas.

Meeles tasub pidada sedagi, et äriklassi sülearvutite veaprotsent on kõigest kuni 2%, kusjuures meie kogemuste põhjal on kasutatud äriklassi sülearvutitel see alla 1%. Kuna arvutid on töökindlad, pakub Elektroonika24 vähe kasutatud sülearvutitele ühe aasta pikkust garantiid. Julgeme seda teha, sest teame, milline on kvaliteet. Lisaks on need puhastatud, kontrollitud ja litsentsiga varustatud.

Äriklassi sülearvuti on mõeldud kestma, selle töökindluses võib alati kindel olla. Elektroonika24 kauplusest (Sõpruse pst 25, Tallinn) ning e-poest leiab alati mõistliku hinnaga äriklassi süle- ja lauaarvuteid, samuti monitore, projektoreid ning audiotooteid.