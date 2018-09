Vesi teadlikule inimesele – ilma joodita pole elu võimalik

SISUTURUNDUS RUS

Ülemaailmse tervishoiuorganisatsiooni andmetel kannatab joodipuuduse all üle 1,5 miljardi inimese ning ligi pool Euroopa rahvastikust tarbib seda liiga vähe. Ometigi on jood ülioluline immuunsüsteemi käivitaja – ilma joodita ei hakka see lihtsalt tööle. Joodi ei saa millegagi asendada, see on meile sama vajalik kui õhk ja vesi.