DELFI VIDEO | Kui ohtlikult lähedal oleme Soome toidukaupade hindadele? Vaatame kahe riigi Prismade näitel järele

Selleks, et välja selgitada, kas tõepoolest on, tegi Delfi toimetus väikese ostukorvide hinnavõrdluse Sikupilli ja Espoos asuva Iso Omena keskuse Prismades.

Ostukorvis olid võrdluseks näiteks piim, vahukoor, juurviljad, banaan, hakkliha, õli, leib ja palju muud. Mõistagi ei saa kõiki tooteid üks-ühele võrrelda, kuid valitud on võimalikult sarnased variandid.

Tasub ka teada, et Eestis on Soomest mitu protsenti kõrgem käibemaks. Eestis on see 20%, Soomes 14%. Seega netohinnana on vahe kahe riigi poodide vahel suurem.

Tootepõhist hinnavõrdlust ja ostukorvide lõpphindu vaata aga juba videost!