TOP 10 | Veel hiljuti kõigile kallid pärisasjad, mille internet igaveseks ajalukku saadab

Nii uskumatu kui see ka poleks, tuli veel kümmekond aastat tagasi võõras linnas õige tänava leidmiseks kaasas kanda paksu teatmikku. Filme tuli aga laenutada füüsilisest poest. Uskumatu, aga tõsi! Interneti tulek on aga need ja paljud teisedki asjad unustusehõlma jätnud. Näiteks...

10. Atlased ja ära eksimine Google Mapsi, Garmini ja sadade muude rakenduste kõrval pole füüsiline kaart enam midagi, mille hea meelega taskusse mahutaks. Ning kas keegi mäletab veel, kuidas 10 aastat tagasi oli igas endast lugu pidavas autos üks suur ja mahukas Eesti teede atlas? Ning kõrvalistuja pidi alati sellel näpuga järge ajama. Nüüd loetleb äpp kenasti kõik paremale ja vasakule pööramised ära ja kindlasti jäävad pidamata ka paljud peretülid. 9. Entsüklopeediad Internet uueneb iga päev. Raamatud aga mitte. See on ka põhjus, miks paberkandjal teatemeteosed leiavad enda koha järjest rohkem vaid asjaarmastajate raamaturiiulitel. Informatsioon uueneb ja täieneb minutitega ning seda kõike on võimalik kiire otsinguga leida vaid sekunditega. Olemata jäävad kõik õhtusöögilaua vaidlused teemadel: mis on ikkagi Uganda pealinnaks või millal toimus Mahtra sõda? 8. Reisifirmad