VIDEO | Tallinna vallutama hakkav Vene sõidujagamisfirma ei tule mütsiga lööma: uuel tegijal on varuks eriline hinnasüsteem

Ööl vastu homset alustab Tallinnas tegevust Vene sõidujagamisfirma Yandex.Taxi, millega taksot tellides näeb sõitja juba kohe alguses ära, kui palju sõit maksma läheb. Hea üllatus on see, et prognoos ei muutu ka kõige suurema ummiku korral: algul lubatud hind jääb kehtima igal juhul.

Yandex.Taxi tellimiseks on vaja lihtsalt avada rakendus ja sisestada sihtkoht. Teenus ise määrab kasutaja asukoha ning saadab auto. Yandex.Taxi algoritmid hindavad kaugust ja liiklusummikuid ning leiavad auto, mis saab kõige kiiremini kohale jõuda. Erinevalt teistest sarnastest teenustest arvestab Yandex.Taxi sõidu täpset hinda kohe pärast lähte- ja sihtkoha andmete sisestamist. Reisitasu ei muutu, isegi kui sõiduaeg suureneb ummikute tõttu. Sõidu eest võib maksta sularahas või pangakaardiga rakenduses, summa debiteeritakse automaatselt. Teenusel hakkab kehtima kaks tariifi: «Economy» ja «Comfort». «Comfort» tariifis on D- ja kõrgema klassi autod, näiteks Toyota Avensis 2017.a. ja VW Passat 2017.a. «Economy» tariifis on B- ja C-klasside autod, näiteks Opel Astra. Sõidu alustamise tasu «Economy» tariifi järgi ei ületa 1 eurot, see hind sisaldab 0,5 km ning 5 minutit ootamist, edasi maksimaalselt 0,55 eurot kilomeetri kohta. Igaminutilist tarifikatsiooni ei toimu.