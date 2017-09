Isepuhastuv küpsetusahi säästab aega ja tervist

Mark Twain on öelnud, et elu edukuse retsept on süüa seda, mida kõige rohkem armastad. Raske on sellega mitte nõustuda. Toiduainete ostmine, toidu valmistamine ja söömine hõlmavad suure osa meie päevast, seepärast on ka mõistetav, et tahame süüa maitsvat toitu. Kahjuks aga kulutavad nõude pesemine, kõrbenud küpsetusplaatide küürimine, puru pühkimine ja köögi koristamine meie kallist aega. Paljud unistavad, et mitte ainult nõud, vaid ka kõrbenud küpsetusahi läheks iseenesest puhtaks. Kas arvate, et nii ei või olla?

Miks me ei armasta ega peagi armastama küpsetusahju puhastamist?

Kui puhastaksite oma ahju pärast iga kasutuskorda, siis ei puutuks te arvatavasti kokku vananenud ja raskesti küüritava rasva ning kõrbenud toidu probleemiga. Kuid tunnistagem ausalt, et mitte alati pärast kala või piruka küpsetamist ei hakka me viivitamatult oma ahju nühkima. Inimesed käituvad nii mitte laiskusest, vaid oma aja säästmiseks. Pealegi ei ole ka vajadust küürida pärast iga kasutuskorda oma praeahju seinu ja ust. Alles siis, kui kleepuv mustus hakkab häirima, varustavad perenaised end harjade ja puhastusvahenditega ning otsustavad ohverdada oma aega puhastusrituaalide täitmiseks.

On täiesti arusaadav, et vana rasva küürimiseks ei piisa ainult veest ja käsnast, vaid võitlusesse mustusega tuleb appi võtta ka tõhusamad vahendid ehk olmekeemiatooted. Erinevad puhastusvahendid võivad mitte ainult nahka ärritada, vaid koguni vigastada ning olla ebameeldivate ja kauakestvate tagajärgede, näiteks allergia põhjuseks. Keemia suhtes on kõige tundlikumad need, kellel on kuiv nahk. Olles kasutanud üks või paar korda mõnd ebasobivat puhastusainet, tekivad antikehad ja allergiareaktsioon, mille tagajärjel hakkab nahk punetama, sügelema, ketendama ning nahale võivad tekkida kublad või villid. Käsi saab kaitsta kinnastega, kuid on ka selliseid puhastusaineid, mille koostises on ligikaudu 10% tugevatoimelisi aineid, mis võivad kahjustada meie hingamiselundeid. Mõned lõhnaained võivad ärritada nina limaskesta, olla tugevate peavalude, nohu, silmade kipituse põhjuseks või tekitada astmasarnaseid aistinguid. Seega, need on põhjused, mille pärast me ei armasta küpsetusahju puhastamist.



Bosch

Mugavus, mida nimetatakse pürolüüsiks

Pürolüüsi mõiste on hästi tuttav neile, kes töötavad puidu või muude materjalidega. See on aine muundumine eriti kõrgel temperatuuril ilma õhu juurdevooluta. Olmetehnika tootjad „laenasid“ selle meetodi ja hakkasid seda oskuslikult kasutama mustuse lagundamiseks. Üks neist tootjatest, olmetehnika liider Bosch, juurutas selle kuumutussüsteemi küpsetusahjudesse.

Kuidas süsteem toimib ja millised on selle eelised?

Ahju isepuhastumise ajal tõuseb temperatuur ahjus kuni 500 kraadini ning kõik ahju emailitud pindadele jäänud rasvad ja toidujäägid põlevad tuhaks, mis tuleb hiljem harjaga kokku pühkida või tolmuimejaga puhastada. Seda isepuhastumise tööd teevad samad kuumaelemendid, mis vastutavad ka toidu küpsetamise eest. Tuleb lihtsalt vajutada vastavat puhastusnuppu ja kuumaelemendid kuumenevad mitu korda kõrgema temperatuurini. Juhuslike põletuste eest kaitseb inimesi spetsiaalne ukselukk, mis lülitub automaatselt sisse, kui temperatuur tõuseb ahjus 300 kraadini.

Üks kõige sagedamini kõlav müüt, mis sunnib kahtlema, kas tasub osta isepuhastuva ahjuga pliit, on seotud lõhnaga. Pole ju saladus, et kõrbenud toidu lõhn ei ole just kõige meeldivam. Halva lõhna eest kaitseb ahju paigaldatud katalüütiline suitsu ja lõhnu imav filter, mis ei lase lõhnadel ahjust välja levida. Teine küsimus, mille üle murravad pead potentsiaalsed ostjad, kas pürolüüsi kasutamine suurendab elektriarveid? Tegelikult ei nõua isepuhastus eriti palju energiat, kuid kui valitakse sobivat küpsetusahju, peaks eelkõige tähelepanu pöörama ahju energiatõhususe klassile. Kui see on A või kõrgem, siis ei ole vaja elektrikulu suurenemise üle muret tunda. Mugav on ka see, et te ei vaja keemiatooteid nii ukse, seinte kui ka restide, siinide ja küpsetusplaatide puhastamiseks. Boschi küpsetusahjudel kuuluvad need lisad komplekti ja kohanduvad suurepäraselt kõrgete temperatuuridega.

Kui olete üks neist, kes püüavad vältida keemilisi puhastusvahendeid ja soovivad veeta aega sisukalt, jättes väsitavad majapidamistööd nutikate tehnoloogiate hooleks, siis on õige aeg mõelda muutustele oma köögis.