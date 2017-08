Kas vana pesumasin põhjustab kodus juba maavärinat? On õige aeg soetada uus

Kui perenaisel lubataks kõikide majapidamisseadmete hulgast alles jätta ainult üks, siis valiks ta ilmselt pesumasina. Ütlusel „käed kukuvad lausa küljest“ on tõepõhi all, sest mäletatakse veel aegu, mil kogu pesu tuli pesta käsitsi. Kuigi kasutame sageli pesumasinat, väidavad spetsialistid, et mitte kõik ei oska seda õigesti teha ning kui valime pesumasinat, siis oskame vaadata ainult seadme programmide hulka. Professionaalid nõustavad, mida tuleb pesumasina valikul arvesse võtta ja kuidas hooldada masinat nii, et see teeniks meid kaua ja tõhusalt.

Milliste näitajate järgi tuleks pesumasin valida?

Ostjad peavad pesumasinat pikaajaliseks investeeringuks ning seetõttu otsitakse parimat hinna ja kvaliteedi suhet. Ostjate arvates pakuvad seda Saksa ettevõtted, näiteks Bosch, mida tarbijad peavad usaldusväärseks tootjaks. Teha valik parima hinna ja kvaliteedi suhte järgi tundub esmapilgul selge ja lihtne, kuid tegelikult tuleb kaupluses osata see hinna ja kvaliteedi suhe kindlaks teha. Milline pesumasin valida, millised programmid on kõige tähtsamad ja milliseid nüansse tuleb veel läbi mõelda – seda kõike saab ostjatele rääkida kaupluse konsultant. Kuid mida teha siis, kui pesumasin ostetakse internetist? Siis tuleb info otsimine, kvaliteedi ja hinna suhte hindamine enda peale võtta.

1. Ökonoomsus ja efektiivsus. Tähelepanu tasub pöörata A+++ energiasäästlikkuse klassi pesumasinale, millel on efektiivne ja vastupidav invertermootor. Samuti töötavad ökonoomsemalt pesumasinad, millel on nutikas pesemisvahendi doseerimise süsteem, mis doseerib täpselt vedela pesemisvahendi ja pehmendi kogust, arvestades pesu määrdumistaset, vee karedust, pesu hulka ja materjali tüüpi. Mida tähendab „ökonoomsemalt“? Näiteks teevad pesumasinas olevad detektorid kindlaks selle, et isegi pärast pesu loputamist on vesi ikka veel vahune ja masin hakkab kordama loputust. Nutika i-DOS-i süsteemi oma pesumasinatesse juurutanud tootja Bosch on kindlaks teinud, et lausa 90% juhtudel valatakse masinasse pesuvahendit kas liiga vähe või liiga palju.

2. Pesumasina suurus ja maht. Kui kodus on ruumi, siis tasuks osta standardse 60 cm sügavusega pesumasin. Selles on rohkem ruumi pesule ja ka tulemused on paremad, sest kõikide moodsate pesumasinate vee- ja energiakulu sõltub reaalselt masinasse pandud pesu kogusest, mitte maksimaalselt ette nähtud pesu hulgast masinas. Kui kodus on vähem ruumi, siis tuleb valida väiksema sügavusega või pealtlaetav pesumasin. Alati tuleb pöörata tähelepanu seadme ukse avamise nurgale ja hinnata, kas ust saab lõpuni avada.

3. Pesuprogrammid ja erifunktsioonid. Valida tuleks pesumasin, millel on kõige vajalikumad funktsioonid ning mitte maksta üleliigselt programmide ja lisafunktsioonide eest, kui neid ei ole kavas kasutada. Kõige sagedamini kasutatavad programmid on kanga tüübi järgi: puuvillane, sünteetilisest kangast, kiir-, sega- ja villase pesu pesemiseks. Samuti näitab praktika, et vajalikud on mõned lisafunktsioonid: sisselülituse edasilükkamine, pesemisaja näitamine, programmide kiirendamine ja täiendav loputamine.

Uus pesumasin on juba kodus – mida peaks veel teadma?

Ikka veel tuleb ette juhtumeid, kui ostjad unustavad ära, mida tuleb teha enne uue pesumasina esmakordset kasutamist. Kõikidel uutel pesumasinatel on seadme tagaosas transpordikruvid, millega on fikseeritud pesumasina trummel, mis kaitseb trumlit masina transportimisel võimalike vigastuste eest. Enne masina kasutamist tuleb need eemaldada. Kui seda ei ole tehtud, hakkab masin pesu väänamisel värisema ja tugevasti vibreerima.

Pesu pesemisel saavutatakse parim tulemus, kui pesu on kangatüübi järgi sorteeritud ja valitakse vastav pesemisprogramm. Samuti tuleb järgida konkreetse programmi jaoks tootja soovitatud masinasse pandava pesu kaalu. Kõige ökonoomsem programm on 3–6 tunni pikkune, mis on ka kõige pikem. See programm on ette nähtud puuvillase pesu pesemiseks.

Tarbijad loevad harva uue seadme kasutusjuhendit ja võtavad selle toimingu ette alles siis, kui pesu ei saa korralikult puhtaks või tekib muid probleeme. Kui soovitakse saavutada pesu pesemisel parimaid tulemusi ja nautida oma pesumasina tõrgeteta tööd pika aja jooksul, tuleb juhinduda tootja soovitustest ja hooldada seadet vastavalt kasutusjuhendile.