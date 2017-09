Mida teha, kui küpsetusahju nutikus pigem segab, kui abistab?

Esmapilgul tundub, et kõik moodsad küpsetusahjud on peaaegu ühesugused: ülekaalus on roostevabast terasest või musta värvi disain, puuteekraanid, ahjud on mööbli sisse ehitatud ja kõigis on mitu küpsetusresti. Kuid miks ilmneb olmekaupade kaupluses taoline lai hindade erinevus?

Olmetehnika eksperdid ütlevad, et esimeseks „filtriks“ on tootja, sest Saksamaal toodetud ahjud on tunduvalt kallimad kui analoogsete funktsioonidega Poolas või Türgis toodetud küpsetusahjud. Kuna moodsad küpsetusahjud peidavad endas rohkesti tehnoloogiaid, siis on valiku tegemise protsess keerulisem. Kindlasti tuleb kaaluda oma vajaduste ja küpsetusahju funktsioonide suhet. Pole tähtis, millise küpsetusahju te valite, sest ahjude nutikus paneb teid üllatusest kulmu kergitama.

Praegu müügil olevad küpsetusahjud on niivõrd nutikad, et neid ei ole isegi vaja ise pesta, ainsa nupuvajutusega muutub küpsetusahjus olev mustus tuhaks ja kodus ei ole mitte mingeid ebameeldivad lõhnu. See on ainult üks paljudest funktsioonidest. Praegu ostetakse kõige rohkem küpsetusahjusid, mis erinevad suure mahutavuse (vähemalt 60 liitrit) poolest, samuti eelistatakse stiilset ja kergesti hooldatava fassaadiga ahje. Väga moodsad on mustast või valgest klaasist, vähemäärduvast roostevabast terasest küpsetusahjud aga samuti ka retrostiilis ahjud. Kahtlemata eelistatakse Saksamaa tootjate toodangut.

Mida kasulikku võib leida uute küpsetusahjude juurest?

Küpsetusahju hind sõltub suurel määral ahju komplektsusest, puhastussüsteemidest, integreeritud auru- või mikrolainete funktsioonidest, elektroonilisest juhtimisest, suurte puute- ja värviliste ekraanide olemasolust. Küpsetusahju valimisel tuleb eelkõige hinnata oma vajadusi ja mitte maksta selle eest, mida võib-olla üldse kasutama ei hakata.



Bosch

Millised on kõige olulisemad küpsetusahjude funktsioonid, mis tuleks läbi mõelda?

Küpsetusfunktsioonid. Peaaegu kõikides moodsates küpsetusahjudes on vähemalt viis-kuus küpsetusfunktsiooni ja õhujaotuse ventilaator. Siin avaneb omamoodi paradiis: alates Boschi ahjudesse juurutatud funktsioonist „bakingSensor“, mil ahju andur mõõdab pidevalt hapniku kontsentratsiooni ahjus ja arvestab selle järgi välja niiskuse ning korrigeerib automaatselt küpsetusprotsessi, lõpetades aurufunktsioonidega, millel võib küpsetusahju aururežiimil küpsetada kala, köögivilja või koguni dessertroogi.

Küpsetusplaatide arv ja teleskoopsiinid plaatide liigutamiseks. Tavaliselt panevad tootjad komplekti üks-kaks küpsetusplaati ja küpsetusresti. Siinid peavad olema mugavad ja ohutud ning võivad olla paigaldatud erinevatele küpsetustasemetele. Samuti võivad need olla kas täielikult või osaliselt väljatõmmatavad.

Taimer on eriti tähtis küpsetusaja programmeerimiseks, lõpetamiseks ja alustamiseks.

Lukk laste kaitsmiseks. Aktuaalne kõigile, kellel on väikeseid lapsi. Võib olla mehhaaniline lukk uksel või elektrooniline lukk juhtimispaneelil.

Praetermomeeter sobib kindlasti neile, kellele meeldib üllatada oma pereliikmeid ja külalisi erinevas küpsetusastmes praadidega. Termomeetriga saab täpselt mõõta küpsetatava liha sisetemperatuuri ja kui otsustatakse, et seekord pakutakse pooleldi küpsetatud praadi, siis võib olla kindel, et just selline see välja tulebki.

Elektrooniline juhtimine. Võimalus täpselt määrata ja vaadata prae küpsetustemperatuuri, automaatsed küpsetusprogrammid, mis määravad küpsetamise aja ja temperatuuri vastavalt küpsetise tüübile ja kaalule.

Kiirkuumenemise funktsioon. Küpsetusahi kasutab küll rohkem energiat, kuid kuumeneb vajaliku küpsetustemperatuurini kiiremini.

Isepuhastussüsteem – pürolüüs. See on nutikas „ime“, mis säästab tohutult aega ja isegi tervist. Küpsetusahju isepuhastuse ajal kuumeneb ahi kuni 500 kraadini, nii et kõik küpsetusahju emailitud pindadele jäänud rasvad ja toidujäägid põlevad tuhaks ning need tuleb ära pühkida või tolmuimejaga puhastada. Isepuhastustöö teevad ühe nupuvajutusega ära samad kuumutuselemendid, mis vastutavad ka toidu küpsetamise eest, sest kuumenevad mitu korda kõrgema temperatuurini.

Mikrolaineahju funktsioon. Sobib neile, kes soovivad saada „rohkem ühes“, küpsetada kiiresti toitu, soojendada vedelikke või sulatada külmutatud toiduaineid.

Olles hinnanud kõiki funktsioone, jääb üle ainult visata pilk kaubamärgile ja tootjale. Üheks kõige usaldusväärsemaks ja sagedasemaks valikuks on olmetehnika tootja Boschi seadmed. Neid on kõikides Balti riikides hinnatud Best Buy auhindadega, mis kinnitavad hinna ja kvaliteedi parimat suhet.



Bosch