Mida tuleb külmiku ostmisel silmas pidada?

Külmik on oluline investeering. Nii külmiku kui ka teiste kodumasinate soetamisel loodame, et seadmel on pikk eluiga. Seetõttu tasub enne kauplusesse minekut välja uurida, milliste külmiku omadustega tuleks arvestada ja milliseid uusi omadusi tuleb silmas pidada ja tähele panna. Tuleb vältida eelarvamusi ja mitte lasta nendel end mõjutada, vaid küsida julgelt nõu müüjalt, kui ostu ajal esineb kahtlusi.

Viimaste aastate jooksul on ostjate suhtumine märgatavalt muutunud. Tavaostja on seadme põhikriteeriumitest teadlik juba enne ostu ning selle põhjal tehakse ka ostu valik. Uue seadme ostmisel otsitakse kvaliteeti, mis tagaks seadme mugava ja pikaajalise kasutamise. Selleks, et leida sobiv ja kvaliteetne seade, on oluline teada mõnd olulist omadust, mida tuleks külmiku ostmisel silmas pidada.

Olulised omadused, mida külmiku ostmisel silmas pidada

1. Juba mõnda aega on üheks olulisemaks kodutehnika kriteeriumiks energiatõhusus. Paljudele on oluline, et uus seade ei tooks kaasa elektritarve suurenemist. Sel juhul tuleks valida A+++ või A++ klassi külmik. Märgisega A+++ tähistatakse väga säästlikke, u 150 kWh aastas tarbivaid külmikuid, A++, A+ tähistatakse säästlikke, 190–300 kWh aastase elektritarbimisega külmikuid ning A ja B märgisega külmikud kuuluvad kõige madalamasse energiatõhususe klassi. Veel madalamasse klassi kuuluvaid seadmeid on ELis keelatud müüa. Ekslik on mõelda, et väiksem külmik tarbib vähem elektrienergiat, sest külmiku säästlikkus sõltub ainult selle energiatõhususe klassist.

2. Inimestele on oluline tervislik toitumine, mistõttu on soovitatav valida külmik, kus toiduained säilivad kauem värskena. Uutel külmikutel on selleks erinevad tsoonid, milles saab seadistada teatud toiduainete, näiteks liha, kala, puuvilja või köögivilja säilitamiseks sobiva temperatuuri ja niiskuse. Sel viisil säilib toit külmikus kauem värskena. Säilib ka toiduainete loomulik välimus ja maitse. Samuti jäävad alles toidus sisalduvad vitamiinid, mineraalained ja teised inimorganismile kasulikud ained.

3. Külmiku tähtsaks omaduseks on härmatisevaba külmutussüsteem (no frost). Selle süsteemiga varustatud külmikute kambrid ei jäätu ning seetõttu puudub ka vajadus aeg-ajalt kambreid üles sulatada, mis hõlbustab tunduvalt külmkapi hooldamist. Asjatundjad on märganud, et on eelarvamusi, et sellise tehnoloogiaga külmikud teevad tavalisest rohkem müra, kuid see ei vasta tõele. Kvaliteetsete seadmete müratase jääb vahemikku 36–39 detsibelli, mis tagab, et külmik töötab vaikselt ja ei tekita ebamugavust.

4. Enne kaupluse külastamist on soovitatav teha kodutööd. Külmikud tunduvad kaupluse suures müügisaalis palju väiksemad kui kodus, seetõttu tuleb esimese sammuna mõõta külmikule ette nähtud koha mõõdud. Arvestada tuleb ukse avanemisraadiust ja õhuringluse tagamist. Tänapäeval on olemas ka külmikuid, mida ei pea seinast eemale paigaldada. Lisaks tuleks külmikule valida selline koht, kuhu ei ulatu otsesed päikesekiired ja mis jääb soojusallikast (radiaatorist) eemale. Sedasi töötab külmik säästlikumalt. Teine oluline samm on perekonna suurusest lähtuvalt hinnata külmiku mahutavust. Samuti ka riiulite ja sahtlite paigutuse reguleerimise võimalust vastavalt individuaalsetele vajadustele, tarbitavatele toodetele ja harjumustele. Kolmanda sammuna tuleb otsustada, milline külmik sobib kokku kodu sisustusega, võttes arvesse seadme värvust, kuju ja käepidemeid.

5. Olles otsustanud konkreetse toote kasuks, on soovitatav teha lõppotsus sobiva hinna ja kvaliteedi vahel, mitte üksnes hinna ja seadme funktsioonide arvukuse alusel. Külmiku ostmisesse tuleb suhtuda kui pikaajalisse investeeringusse, sest tõenäoliselt kasutatakse seadet ligi kümme aastat, seega ei tule liigne kokkuhoid kasuks. Oluline on läbi mõelda, kas vajatakse kõiki külmiku funktsioone. Valida tuleks külmik, mis kõige paremini sobib pere vajadustega, kergendab igapäevaseid toimetusi ja oleks abiline igale pereliikmele.

