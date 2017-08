Miks tuleb hoida toiduaineid selleks ettenähtud külmiku tsoonides?

Kala, või, sinep, lehtsalat, värsked mustikad – inimestele meeldib erinevaid toiduaineid külmikusse panna, seejuures mõtlemata, kas kõik toidud vajavad külma. Tõsiasi on, et toiduainete paigutamisel toimitakse peamiselt harjumuste järgi, et kapi sisu näeks kenam välja või asjad mahuksid paremini ära. Kohati kasutatakse rahvasuus levinud näpunäiteid, näiteks, et külmikus tuleb hoida kooritud sibulat, mis aitab vältida ebameeldiva lõhna tekkimist.

Kahjuks võib selline mõtlematu teguviis või alusetu veendumus põhjustada tõsiseid probleeme, eriti kui tahame äsja ostetud toodetest toitu valmistada. Kala on külmakapis tekitanud ebameeldiva lõhna, salatilehed on närbunud ning värsked mustikad on muutunud rosinate sarnasteks. Toit on raisatud ning midagi pole süüa.

Mõned kasulikud nõuanded, kuidas toiduained kauem värsked ja mahlased püsivad:



salmonelloosiohu vähendamiseks tuleks mune ja piima säilitada madalamal temperatuuril, sobiv säilitustemperatuur on 5 °C

liha tuleks hoida külmiku alumistel riiulitel ning kalatooteid ülemistel riiulitel

värskeid mereande on parim hoida temperatuuril 7 °C

köögiviljad tuleks säilitada temperatuurivahemikus 0–5 °C

tomatid, apelsinid, banaanid, küüslauk, sibul, toiduõli ja paljud teised tooted tuleks panna köögikappi, mitte külmikusse

tooted tuleb kindlasti võtta välja kilekottidest, sest nendesse koguneb niiskust ning veetilgad satuvad toodetele, mis põhjustavad nende riknemist. Sobivaks lahenduseks on hermeetilised nõud, mis kaitsevad toitu ka ebameeldiva lõhna eest

Toiduainete säilitamist kergendavad uudsed tehnoloogiad, tuleb vaid selgeks teha, kuidas toiduaineid külmikus rühmitada nii, et need säiliks võimalikult kaua värskena ega rikuks teiste toodete lõhna ja maitset. Nüüdisaegsed külmikud sobivad erinevate toiduainete säilitamiseks, sest nendes saab reguleerida erinevaid temperatuuri-, niiskus- ja õhuringluse seadistusi.

Toodete jaotus külmiku tsoonide alusel – mida tuleks teada?

Toodete pikemaajalise kvaliteedi säilitamiseks tuleb teha vahet, kas toiduaine on värske, kergesti riknev või on tegemist valmistoiduga. Sellest oleneb, millises tsoonis tuleb toitu säilitada. Näiteks on kodumasinate tootja Bosch külmikutes VacuumBox-tsoon, milles on madalam hapnikutase ja nullilähedane temperatuur. Selles tsoonis on kergesti riknevate ja valmistoitude säilitamiseks parimad tingimused. Toit on kaitstud bakterite paljunemise eest ja rikneb aeglasemalt, mistõttu säilib toidu puhtus ja värskus peaaegu sama kaua kui sügavkülmakambris.

Ideaalsed tingimused lihale ja kalale on loodud külmakapi ülaosas VitaFresh-tsoonis. Õhk on kuivem, temperatuur ca 0 °C, samuti ei ole vaja muretseda kala lõhna pärast, sest seda aitavad vältida kaks eraldi sahtlit. Samuti on külmikusse paigaldatud aktiivsöefilter AirFresh, mis takistab lõhnade levikut ja nende segunemist. Üldjuhul säilib värske kala külmikus umbes 2–3 päeva, misjärel see muutub söömiskõlbmatuks. Lühike kõlblikkusaeg on ebamugav, eriti siis, kui sisseostud on eelnevalt kavandatud ja kauplust külastatakse korra nädalas.

VitaFresh-tsooni alumises osas on suur mahukas sahtel puu- ja köögiviljale. Seejuures tuleb reguleerida niiskust olenevalt sellest, kas säilitatakse puuvilju või köögivilju. Köögivili vajab rohkem niiskus, puuvili tunduvalt vähem. VitaFresh-tsoonis on temperatuur umbes 0 °C, seetõttu püsib köögivili värskena kuni kolm korda kauem kui tavalise külmikute riiulitel. Küllap on tuttav nähtus, et vähem kui nädalaga on lehtsalat kaotanud värskuse, lehed närbunud ega ole enam isuäratavad. Õiges tsoonis säilitatav salat on ka paari nädala pärast värske ja maitsev nagu oleks otse köögiviljaaiast toodud.

Külmiku Chillbox-sahtlis, kus elektroonilised automaatandurid on seadistatud hoidma 2–3 kraadi võrra madalamat temperatuuri kui muudes tsoonides, säilivad liha ja kala palju kauem värskena. See mahukas sahtel sobib kasutamiseks neile, kes majapidamist hoolikalt kavandavad ja varuvad sisseoste tehes kogu eesolevaks nädalaks vajalikud toiduained. Chillbox-sahtlis säilivad ka liha ja kala värsketena ning neid pole vaja sügavkülmutada, mistõttu pole neid hiljem vaja üles sulatada.

Kõik need tehnoloogiad on mõeldud selleks, et inimesed saaksid paremini hoolitseda oma tervise eest ja planeerida oma aega. Kui toiduained säilivad kauem värskena, pole vajadust nii tihti toidupoes käia ja on võimalik säästa oma aega, mis muidu kuluks järjekorras seismiseks.