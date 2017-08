Millised müüdid liiguvad ostjate hulgas pesukuivatite kohta?

Pesukuivati ei kuulu enam ammu luksustoodete hulka – ajasäästlikkuse, kangaste kvaliteedi säilimise ja koguni tervislikkuse pärast on sellel olmeseadmel auväärne koht nii mõneski kodus. Siiski ei ole erinevalt pesumasinast kuivati veel pääsenud hädavajalike ostude loendisse – me oleme harjunud laskma pesul ise kuivada. Pealegi heidutavad seda seadet pahatihti ostmast ka mõned laialt levinud müüdid. Kas neid aga ka tegelikult uskuda tasub?

Kas kuivatada toas, õues või kuivatis?

Tunnistagem, et on küll mõnus tuua õuest tuppa värskust ja soojust õhkav pesu, kuid meie ilm ei ole selleks alati piisavalt helde, päikesepaistele segab äkitselt vahele ootamatu vihmasagar ja riided peavad taas pessu rändama. Need, kes elavad korterelamus ja kellel ei ole rõdu, saavad pesu kuivatada ainult toas restil. Kuid kas toas mitu päeva kuivanud riided pakuvad rahuldavat tulemust? Küllap mitte. Niiskemas kodus kuivab pesu aeglasemalt ja vaatamata pesuvahendi pakil lubatud aasalillede aroomile, on rõivastel pigem niiskuse lõhn. Pealekauba, kui ollakse niiskuse suhtes tundlik, võivad avalduda astma sümptomid ning toas kuivav pesu võib seda veelgi tugevdada.

Neile, kes tahavad panustada tervisesse, riiete kvaliteeti, mugavusse ja interjööri, on kuivati kindlaim lahendus. Ent ikka veel usutakse eksitavaid müüte, mis seda olmeseadet saadavad ja selle ostmist väldivad.

Neli müüti kuivati kohta

Riided kuluvad kuivatamise järel kiiremini. Üks kõige sagedamini kõlavaid müüte on see, et kuivatamisprotsessi järel rõivad luituvad, kortsuvad ja minetavad oma kuju. Kui ka esimesed kuivatid pesuga sedasi tegid, siis nüüdisaegseid tehnoloogiaid võime tänada vastupidise tulemuse, pehmete ja sirgete riiete eest, mida ei ähvarda ükski kõrvaline mõju. Seda tänu spetsiaalsetele programmidele. Näiteks on kodutehnikatootja Boschi kuivatitel villa, käterätikute, särkide, äri-, spordiriiete, suletoodete ja segapesu eriprogrammid. Sõltuvalt kanga tüübist saab valida nii sooja kui ka külma kuivatusrežiimi. Võrreldes õues kuivatamisega on kuivati märksa kasulikum. Ehkki väljas päikese käes kuivavad riided lõhnavad küll värskuse järele, pleegitavad päikesekiired üsna aktiivselt erksaid värve, seevastu kuivatis säilivad kanga värvitoonid. Pealegi on uusimates kuivatites ka spetsiaalne kortsumisvastane programm, seega peab triikraua järele harvemini haarama. Allergilistel inimestel ei ole kuivatist kasu. Pesu kuivatamine toas võib negatiivselt mõjuda astmahaigetele ja allergilistele inimestele, sest õhus leiduv niiskus ja tolm soodustavad haigussümptomite ilmnemist. On skeptikuid, kes arvavad, et kuivati kahjustab samavõrd või ei aita allergiasümptomeid vähendada. Tegelikult on vastupidi, allergilistele inimestele soovitatakse väga kuivati kasutamist. Esiteks suudab kuivati välja imeda ja spetsiaalsesse mahutisse sulgeda ka kõige peenema tolmu, teiseks tuleb mängu eriprogramm Allergy plus. See Boschi kuivatite programm lõhustab hoolikalt rõivastes olevad allergeenid, nagu pesuvahendijäägid ja muud ärritajad, tänu millele on riided maksimaalselt puhtad ja täiesti allergeenivabad. Kuivati vajab palju hooldust. Kuivati ei vaja peaaegu mingit hooldust. Tähtis on ainult puhastada kondensaator (soojusvaheti), sest kui see jääb puhastamata, võib sinna kogunev tolm süsteemi ummistada ja selle tööd häirida. Tänapäevased tehnoloogiad võimaldavad seda vältida, sest paljudel moodsatel kuivatitel on iga kasutuskorra järel automaatselt puhastuv kondensaator. Erinevalt pesumasinast ei ühendata kuivatit veevärgiga, seega võib selle paigutada kuhu iganes. Kuivati ei ole ökonoomne. Kuivamisprotsess võib olenevalt valitud režiimist kesta kuni mõne tunni, seepärast kerkivad loomulikult pähe mõtted elektriarvest. Sarnaselt paljude seadmetega võivad kuivatid olla ökonoomsed ja kuuluda A++ või A+++ energiatõhususklassi. Selliste kuivatite aastane energiakulu jääb umbkaudu vahemikku 158–233 kWh. Praeguse tariifiga korrutades teeb see 16–23 eurot aastas. Sellele lisaks mõjutavad tänapäeva kuivatite elektrikulu mitmesugused muud omadused. Näiteks EcoSilence'i funktsiooni puhul Boschi kuivatites tagab EcoSilence'i kompressor koos mootoriga (harjadeta) kiire ja samas ülimalt energiatõhusa kuivatuse, niisiis A+++ klassi kuivatid kasutavad 10% vähem energiat kui muud selle klassi kuivatid.

Võib-olla esimesed kuivatid võisid olla mitte väga usaldusväärsed. Uusimate tehnoloogiate järgi toodetavate kuivatite prioriteet on aga rõivaste kvaliteedi säilimine, inimeste tervis, kasutuslihtsus ja energiasäästlikkus. Seega jääb vaid otsustada – kas on soov ka edaspidi ise pesu kuivatada?