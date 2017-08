Pesemisvahendi vale doseerimine on ohtlik riietele ja tervisele

Tundub, et ei ole lihtsamat majapidamistööd kui pesupesemine – tuleb ainult panna riided masinasse, vajutada mõnda nuppu ja hiljem puhas pesu kuivama riputada. XX sajandi keskel ilmusid automaatsed pesumasinad, mida tootjad siiani täiustavad. Inimese sekkumine pesupesemise protsessi on muutunud nii minimaalseks, et tekib küsimus, kas on võimalik üldse midagi valesti teha. Kahjuks on aga nii, et kui valatakse pesumasinasse vale kogus pesemisvahendit, riskitakse rõivaste kvaliteedi ja isegi tervisega.

Vale doseerimine toob kaasa palju probleeme

Kuidas otsustada, kui palju pesupulbrit või vedelat pesuvahendit masinasse panna? Ilmselt pannakse vahendit silma järgi ja isegi spetsiaalse mõõtetopsiku kasutamisel ei saa olla kindel, kas doseeritakse õigesti. Pesuvahendi kogus ei ole universaalne, see sõltub vee karedusest, pesu mustusest, plekkide arvust, pesumasina mahust ja materjali tüübist. Pesumasinatootja Boschi andmetel valatakse 90% juhtudel masinasse pesuvahendit kas liiga vähe või liiga palju.

Pesuvahendi vale doseerimine võib põhjustada palju probleeme. Kui hoiate pesemisvahendit kokku, võib valge pesu muutuda hallikaks, jääda plekiliseks, tekkida võivad kollased laigud või ebameeldiv lõhn, mis säilib isegi kuival pesul. Kui olete pesemisvahendit lisanud liiga palju, võivad selle ülejäägid pesule jääda, see on eriti hästi nähtav tumedal kangal. Lisaks määravad pesumasinas olevad detektorid, et isegi pärast pesu loputamist on vesi ikka veel vahune ja masin kordab protsesse, ning seda rohkem tuleb maksta vee ja elektri eest. Kui kõik see tundub teile tühisena, siis fakt, et pesuvahendi liigne kogus võib esile kutsuda naha allergiareaktsiooni, peaks kindlasti mõtlema panema. Ärritajate suhtes tundlikumad inimesed tunnevad sügelust, nahk võib punetama hakata või koguni kattuda vistrikega.

Usaldage doseerimine pesumasina hooleks

Parim viis määrata kindlaks pesuvahendi täpne kogus on mitte teha seda ise, vaid usaldada see töö oma pesumasinale. Näiteks Boschi pesumasinale, millel on automaatne vedela pesuvahendi ja -pehmendi doseerimissüsteem i-DOS. Kõik, mille eest tuleb ise hoolt kanda, on pesuvahendi valamine spetsiaalsesse sahtlisse. Kui palju sellest ära kasutada ja milline kogus vett masinasse tõmmata, seda otsustavad pesumasinas olevad automaatandurid.

Miks tasub usaldada oma pesu automaatse doseerimissüsteemi hooleks?

Säilivad riiete värvid. Et kirju pesu ei pleegiks ja valge pesu ei muutuks hallikaks, on väga tähtis valada pesumasinasse õige kogus vahendit. Selleks, et ka edaspidi kanda õiget värvi rõivaid, peab valima õige koguse pesemisvahendit. Eemaldab mustuseplekid ega lase uutel plekkidel tekkida. Arvatavasti ei ole midagi hullemat kui pärast pesupesemist alles jäänud mustuseplekid. Sel moel märgistatud riideeset ei taha keegi ilmselt enam selga panna. Kuid ei maksa kiirustada oma lemmikkleidi või -kampsuniga hüvasti jätma. Täpselt toimiv dosaator valib vee ja pesemisvahendi suhte, mis aitab võimalikult hästi plekid välja võtta. Lisaks sellele on pesumasinatesse harilikult integreeritud ka süsteem, mis võitleb raevukalt koguni 16 kõige kangekaelsema plekiga: beebitoit, veri, õli, munad, liiv, muru, apelsinid, kohv, kosmeetika, punane vein, šokolaad, tee, tomatid, aedmaasikad, higi, sokitaldadesse imbunud mustus. Sama tähtis on ka see, et sel viisil saab vältida rasva ja pesemisvahendi jääkide plekke. Kaitseb halva lõhna eest. Kes hoiab kokku pesuvahendit, sellel tuleb sageli kokku puutuda ebameeldiva lõhnaga, mis tungib ninna juba pesumasina ukse avamisel. Puhta pesu lõhna asemel leviv pesemata higi ja mustuse „aroom“ ei rõõmusta kedagi ja annab tunnistust liiga vähesest pesuvahendi kogusest. Ent teinekord valavad inimesed, kes soovivad sellist situatsiooni vältida, oma pesumasinasse kahekordse või isegi kolmekordse koguse pesuvahendit. Kas tulemus on rahuldav? Kahju küll, kuid pesu saab üleliia intensiivse ja ärritava lõhna. See liigne innukus võib põhjustada peavalu ja iiveldust ning teised võivad tunda lõhna juba nurga tagant. Kaitseb allergiliste reaktsioonide eest. Sügeluse ja muude allergianähtude eest on väga tähtis kaitsta kogu pere, eriti aga beebisid ja väikeseid lapsi, kelle nahk on tundlik. Kui laste nahka pidevalt ärritada, siis võivad sellel olla ebameeldivad tagajärjed. Isegi täiskasvanuna võivad nad olla tundlikumad erinevate ärritajate suhtes. Mõned lapsevanemad, kes soovivad, et nende laste riided oleksid eriti puhtad, valavad sageli pesumasinasse liiga palju pesuvahendit ja -pehmendajat. Tasub meeles pidada, et kui lapse nahale tekivad punetavad laigud või lööve, siis ei tule pöörata tähelepanu mitte ainult toidule, vaid ka pesuvahendile ja selle kogusele. Aitab säästa vett ja pesuvahendit. Pesu pesemiseks kasutatava vee kogust saab vähendada peaaegu poole võrra: 15 tuhande liitri asemel aastas saab kasutada umbes 8 tuhat liitrit. Pesuvahendit saab kokku hoida tervelt 1,5 korda. Selle eest on tänulik nii rahakott kui ka loodus.

Puhas, lõhnav, ja mis kõige tähtsam, nahka hellitav pesu ja voodipesu. Loodate sellist tulemust pärast igat pesupesemist? Mitte miski ei kergenda pesemisvahendi ja vee täpset doseerimist nii, nagu teevad seda uuenduslikud tehnoloogilised lahendused.