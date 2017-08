„Roheline” teejuht: kuidas valida oma esimene kuivati

Tänapäeva elutempo sunnib tahes-tahtmata otsima lahendusi, mis hõlbustaksid majapidamistöid. Nõnda on meie kodudes koha leidnud külmkapid, mis võimaldavad toiduainete säilivusaega vähemalt kolm korda pikendada, lisaks isepuhastuvad praeahjud ja rõivakuivatid. Ehkki viimased ei ole turul uudis, on kuivatite tehnilised näitajad muljetavaldavalt täiustunud. Ventilaatorkuivatid, mis riideid kuivatades ümbruse parajalt kuumaks kütsid ja auru eritasid, on peaaegu ajalooks saanud ning nende asemele on asunud moodsad soojuspumbaga kondensatsioonkuivatid. Nende kasulikkust on raske eitada. Huvitav, kas kuivatid on omale koha leidnud juba ka eestlaste kodudes?

Kuivati ei kuulu enam luksustoodete valda, vaid on majapidamise asendamatu osa. Erilist huvi nende vastu tunnevad noored pered. Kõige enam ostetakse A++ energiaklassi kuivateid. Need on automaatse soojuspumbatehnoloogiaga kondensatsioonkuivatid, sest muud tüüpi kuivatid küündivad vaid B või isegi madalama kategooriani. Uusimate tendentside hulka kuuluvad ka värskendava auru funktsiooniga kuivatid, sest paljusid köidab, et riided jäävad sirgeks ja neid ei ole vaja triikida.

Selleks, et kodutehnikapoes uurida enamat kui energiaklassi kriteeriumit, jagame värskeimat infot kuivatite kohta.

Moodsate kuivatite lühiiseloomustus

Praegu on turul kolme tüüpi kuivateid: juba peaaegu ajaloo hõngu vajunud ventilaatorkuivatid, B ja madalama energiaklassiga kondensatsioonkuivatid ning kõige uuemad soojuspumbaga kondensatsioonkuivatid. Need kuuluvad A ja kõrgemasse energiaklassi.

Soovituslik on otsida üksnes A+ või kõrgema energiatõhususklassi kondensatsioonkuivateid, millel on soojuspumba tehnoloogia. Ühelgi B või madalama energiaklassi kuivatil seda tehnoloogiat ei ole, mistõttu need kasutavad kaks-kolm korda rohkem elektrienergiat ja kuivatavad kõrgemal temperatuuril, sest neil on kütteelement. See tähendab, et paljusid riideid ei saa kuivatada.

Ostjad on kuivati valikul juba mõnda aega eelistanud Saksa tootjaid. Üks kindlamaid ja sagedasemaid valikuid on kodutehnikatootja Boschi seadmed. Need on kõikides Balti riikides pälvinud „Best Buy“ tiitli, mis tähistab parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Praegusaja kuivatitel on nii palju erinevaid programme, mis võtavad silme eest kirjuks. Tuleb tõsiselt kaaluda, kas kõiki funktsioone plaanitakse seadme juures ka kasutada, et mitte asjatult üle maksta. Enamasti kasutatakse programme kangatüübi (puuvill, sünteetika, segapesu) järgi aga ka vastavalt ajale. Sageli kasutatakse ka kindlaid lisafunktsioone: viitkäivitust, õrnkuivatust ja kortsumiskaitset.

Riiete kuivatamine triikimiskõlbliku kuivuseni võtab umbes 40 minutit. Tänapäeva uute tehnoloogiatega kuivatite keskmine müratase kuivatamisel on ligikaudu 65 dB. Võrdluseks vihm ja tavaline kõne, mis tekitavad 50 dB müra.

Erakogu

Hooldatud kuivati teenib kauem

Kui osta soojuspumbatehnoloogiaga kondensatsioonkuivati, tasub seda korralikult hooldada, puhastada topifilter või -filtrid iga kord pärast kuivatamist ja aeg-ajalt imeda puhtaks kondensaator. Mida parem topifilter, seda vähem toppe satub kondensaatorisse, mille ummistumise korral väheneb kuivati efektiivsus. Seetõttu tasub valida kahekihilise topifiltriga kuivati. Mõistlik on valida kuivati, millel on ka isepuhastuv kondensaator. Tänu isepuhastuvale süsteemile ei ole vaja kondensaatorit puhastada ja energiakulu püsib kogu tööea jooksul madal. Veel üks mugavusnüanss on kondensaadi juhtimine kanalisatsiooni. Kui ei taha kondensaadivett iga kord pärast tõsisemat kuivatust seadme paagist kraanikaussi valada, valige kuivati, millel on voolik kondensaadivee juhtimiseks kanalisatsiooni.

Viis väikest nõuannet, mis tagavad kuivati töö efektiivsuse

Väänake pesu enne kuivatamist võimalikult hästi välja, nii lühendate kuivatusaega.

Parima tulemuse saavutamiseks ärge ületage juhendis märgitud pesukogust ja kuivatage vastavalt kangatüübile. Eri tüüpi kanga korral võib juhtuda, et üks kangas saab liiga kuivaks, samas kui teised on veel niisked.

Topifiltrit tuleks puhastada iga kuivatustsükli järel, nii on tagatud kõige tõhusam ja kiirem kuivatus.

Pesu ja pesujärgse kuivatuse ajal ei ole soovitatav kasutada pesupehmendeid. Pesu muutub kuivatis automaatselt pehmeks. Ühtlasi võib pehmendi kuivatis niiskussensoreid kahjustada ja kuivatamise ajal võib tekkida kõrvaline lõhn.

Soetada tuleb spetsiaalsed lisatarvikud, nt korvriiulid, et oleks võimalus kuivatada ka kingi ning teisi pesu- ja kuivatusprotsesside suhtes õrnu rõivaid.