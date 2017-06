KASULIKU OSTUKORV | Juunikuu ülevaade

Kasuliku juunikuu ostukorv sai ajastatud vahetult enne jaanipäeva suuroste, et selguks, millised poed jaaniostude nimel enim pingutavad. Paistab, et kõik.

Kasuliku juunikuu ostukorvi hindu vaatlesime Tallinnas Smuuli Maximas, Torupilli Selveris, Sikupilli Prismas, Ülemiste keskuse Rimis, Lasnamäe Maksimarketis ja Majaka Grossi toidukaupades.

Kõige rohkem soodustusi on parasjagu Selveris, kus Partnerkaardiga saab väga suurelt osalt kaupadelt hinnas alla. Meie ostukorvi sattus Partnerkaardiga soodustooteid suisa seitse. Partnerkaardiga tuleb Kasuliku ostukorv 2 eurot ja 20 senti odavam. Sellegi poolest on Selver sel kuul jätkuvalt Kasuliku ostukorvi hinnavaatluse järgi kalleim pood.

Maximas on sel kuul kollaseks muutunud ka need hinnasildid, mis Kasuliku ostukorvi esimest korda möödunud kuul lisatud sai. Ilmneb aga huvitav hinnastamistrikk.

Eelmisel kuul maksis Rakvere toorjuustuseguga lihapalli 360-grammine pakk Maximas 2,19 eurot, sel kuul on hinnasilt värvunud kollaseks ning hind on 1,85. Samal ajal ütleb hinnasilt, et originaalhind sel tootel on lausa 2,26 eurot. Aga see selleks!

Selge on see, et Maxima on sel kuul üks odavamaid poode: Grossi toidupoele jäi Maxima alla vaid kahe euro ja 24 sendiga, makstes kokku 69,58 eurot. Aitäh kaardi omanikud saavad sellest summast veel 68 senti alla, sest Viru Ranna praetud räimed tomatikastmes olid parasjagu kliendikaardi soodustusega.

Grossi toidupoe ostukorv oli selle kuu võitja, makstes kokku 67 eurot ja 34 senti.

Ka Rimis võis märgata mõnd kliendikaardi soodustust. Näiteks Pauligi kohv maksis tavapärase 4,99 euro asemel 3,49.

Ka Maksimarketis on praegu Säästukaardist väga palju kasu. Meie ostukorvi sattus Säästukaardi soodustusega tooteid kokku viis: Tere vanilli kohuke, avokaado, Rakvere viinerid, Rakvere lihapallid toorjuustuseguga ning Tartu Milli tatar.