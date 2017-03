Märtsikuu ostukorvis jätkavad toidukaupade hinnad tõusuteed ning kaupluste võrdluses on ostukorvide summade vahed suuremaks kärisenud. Kalleima ja odavaima ostukorvi vahe oli sel kuul pea 10 eurot.

Kolmandat kuud järjest tuleb odavaim ostukorv Prismast, kus see maksab eilse seisuga 56 eurot ja 55 senti. Prisma ostukorvi lõpphind tuli Selveri omast peaaegu 10 eurot soodsam.

Sel kuul paistab silma Rimi oma tavalisest kõrgema positsiooniga ostukorvide võrdluses, jäädes kaupluskettide võrdluses kalliduselt teisele kohale.

Maximas jätkub kollaste hinnasiltidega mäng: pooled meie ostukorvi toodetest ehk ca 20 kaubaartikli hind oli tähistatud sellist tooni lipikuga. Samas polnud Maxima kollane hind teiste kauplustega võrdluses sageli mitte sugugi kõige odavam. Näib, et Maxima soovib poodlejas tekitada veendumust, et on korraga ja püsivalt palju allahindlusi (kuigi taolist kollaste hinnasiltide merd võib näha juba neljandat või viiendat kuud).

Kõige odavamad ostukorvid tulid sel kuul Grossi ja Prisma kauplustest.