Ainult täna ja homme: proovi pitsavalmistamise maailmameistri tehtud pitsat

18. ja 19. detsembril kutsume Itaalia köögi austajaid T1 Mall of Tallinnas asuvasse Da Vinci Pasta & Pizza Restorani, kus küpsetab pitsat Alessandro Negrini – mitmekordne Itaalia, Euroopa ja maailma pitsameister.

Alessandro Negrini on Itaalias mitmeid auhindu võitnud tuntud pitsameister ja koolitaja, kes on käinud juba 2016. aastast Da Vinci Pasta & Pizza Restoranide pitsameistreid välja õpetamas. Sel korral asub maailmakuulus meister ise kahel päeval restorani köögis tööle ning küpsetab pitsasid kõigi silme all. Teisipäeva ja kolmapäeva pärastlõunal on külastajatel võimalus proovida kuulsa meistri käe all valminud ehedat Itaalia pitsat, mille põhi on kuldne ja krõbe – nii nagu peab.

Da Vinci Pasta & Pizza Restoran on pühendunud Itaalia toidukultuuri tutvustajana väga uhke oma oskuslike kokkade üle, keda Alessandro Negrini õpetas autentseid Itaalia pitsasid valmistama. Restoraniketi tegevjuht Rain Uusküla sõnul on pitsameister käinud korduvalt Eestis kursuseid läbi viimas ja kvaliteedikontrolli tegemas. Pitsameistrid pidid eksami sooritamiseks lausa Itaaliasse sõitma. „Tahame, et meie restoranid pakuksid Eestis kõige originaalsemaid Itaalia maitseid, oleme selle nimel palju tööd teinud ning õppinud parimatest parimatelt,” ütleb Rain Uusküla.

Alessandro Negrin Da Vinci

Pitsavalmistamise maailmameister Alessandro Negrini väitel peitub hea pitsa saladus tainas.

„Kõik algab tainast, kui tainas on õigesti tehtud, siis võib fantaasiat kasutades valmistada palju erinevaid pitsasid.” Antica stiilis tainas, mille koostis põhineb vanal Itaalia leiva retseptil, on pärit Rooma lähistelt ning sisaldab täisterajahu. Tainas peab vähemalt ööpäeva seisma enne, kui sellest saab pitsat küpsetada, et see jõuaks fermenteeruda, sest siis jääb põhi küpsemisel kuldpruun, õhuline ja krõbe.

„Pitsavalmistamises ei ole saladusi, vaid on reeglid,” väidab Alessandro Negrini kirglikult. „Näiteks Itaalias peetakse suisa patuks, kui pitsa peal on ananass, aga millegipärast on see Lääne-Euroopas üks eelistatum pitsakate.” Sama kirglikult, nagu tainast, räägib pitsameister ka tomatitest ja mozzarella'st. Ta kirjeldab, kuidas tal on oma lemmik tomatisordid, mis kasvavad vaid teatud Itaalia regioonis. „Õige traditsioonilise pitsa jaoks polegi palju vaja, vaid piisab, kui on hea tomatipasta, mozarella, basiilik ja veidi oliiviõli.”

Alessandro Negrini ei ole kiidusõnadega kitsi, kui jutuks tuleb Eesti kokkade õppimisvõime. „Mind kutsuti siia pitsavalmistamist õpetama ja mind isegi üllatas nende inimeste töökus ja õppimisvalmidus. Juba minu esimese visiidi ajal saime paari päevaga oluliselt paremad tulemused, sest nad kuulasid ja panid tähele. Nad on jäänud truuks minu õpetusele ning läbinud kvalifikatsioonieksamid Itaalias, seega võin kinnitada, et Da Vinci restorani kokad teevad pitsat sama meisterlikult nagu itaallased.”

Da Vinci Pasta ja Pizza restoranikett tegutseb Eestis 2003. aastast. Peale kvaliteetse pasta ja pitsa leiab menüüst teisigi klassikalisi Itaalia roogi: suupisteid, salateid, suppe, risotosid, grillroogi ja magustoite. Pakutakse ka laia valikut ehtsat käsitsi valmistatud Itaalia jäätist – gelato't.

Da Vinci Pasta & Pizza Restoran asub T1 Mall of Tallinnas neljandal korrusel, Taste of Tallinn restoranide alal, kust avaneb imeline vaade Tallinnale. Taste of Tallinn, hellitusnimega TOT, on Eesti mõistes unikaalne söögikohtade kogum, nii oma ulatuselt kui ka asetuselt. 32 restoranist rohkem kui pooled asuvad T1 Mall of Tallinna neljandal korrusel – kõrgemal kaubandusmelust, kus saab imetleda pealinna miljonivaadet, seejuures miljoneid maksmata.