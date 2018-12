Intsikurmu festivali korraldaja: tahtsime kinnisest kontorist rahva sekka tulla

INTSIKURMU KETS on sõlmpunkt, see on festivali kontor avalikus ruumis. See pole ainult pood, vaid nagu kokku pakitud versioon suurest festivalist.

Intsikurmu festivali tegijad avasid T1 Mall of Tallinnas elustiili poe, mis on ühtlasi ka näitusepind, lühifilmide kino, malekohvik, kontserdipaik ning festivali kontor.

Muusikutel on siin võimalik plaadiesitlusi korraldada. Poes müüakse muusikat, ketse, bändide ja festivali merchi, vintage riideid ja KOKOMO kohvi ning samal ajal käib ka töö Intsikurmu festivali kallal.

Martin Ruus, olete Intsikurmu festivali üks korraldajatest, kust tuli mõte avada festivali-pood?

INTSIKURMU KETS on sõlmpunkt, see on festivali kontor avalikus ruumis. See pole ainult pood, vaid nagu kokku pakitud versioon suurest festivalist. Meil on siin väike lava, kus muusikud saavad esineda, saab korraldada näiteks plaadiesitlusi. Siis on siin väike lühifilmi-kino, kus programm jookseb päev läbi - kõik on teretulnud istuma, jalga puhkama ja lühifilme vaatama. Müüme põnevaid Kopli Couture riideid ning bändi-nänni. Otsus teha selline ruum sündis sellest, et meil viskas üle suletud ruumis ekraani taga töötamine, tahtsime tulla nö värske õhu kätte, avalikku ruumi, et saaksime festivali luua olles kogu aeg inspireeriva kultuuri sees ja inimeste keskel. Külastajate vahetu tagasiside festivalile on oluline, saame külastajatega vestelda ja mõtteid vahetada. Kui kellelgi on ideid, kuidas teha koostööd, siis me oleme siinsamas, nähtaval.

Mis asi on „ketsikultuur“ ja miks te just ketse müüte?

Ketsid on mugavad ja ka ilusad, sobivad paljude riietuststiilidega, ketside kaudu saab inimene end väljendada. Selleks, et saada oma poes müügile kõige ägedamaid disainer-ketse peab sul olema omapärane pood, mis jutustab mingit lugu. Ja selleks me siin olemegi. Tavalistesse kinga- või spordipoodidesse ei anta alati müügiks kõige erilisemaid disainer-ketse, isegi kui tegu on levinud brändiga, nagu Converse, Nike, Adidas, New Balance või mõni muu selline. Tavapoodides on saada nende kaubamärkide laiatarbe tooteid, aga meie juures tulevad müüki teravad tooted, mida on raske mujalt saada.

Peale ketside müüme siin ka Kopli Couture vintage riideid. Tahame sellega julgustada inimesi nii festivalil aga miks mitte ka mujal kandma omapärasemaid riideid, kutsuda eneseväljendusele. Festivalidel on silmapaistvad outfit’id juba tavaline vaatepilt, me püüamegi pakkuda siin omapärast riiete valikut, millega külastada erilisi sündmusi.

Mida siin kunstigaleriis näha saab?

Praegu on näitusmüügil Alar Tuule maalid, Toivo Freemani maalid ja disainitud tagid ning Iris Kivisalu fotod. Näitused vahetuvad kindlasti aja jooksul, püüame ka kunsti osas valida teemasid, mis meiega mingil viisil haakuksid. Kunstinäitused on siin selleks, et rõhutada sõna- ja mõttevabaduse kontseptsiooni, väljendusjulgust ning inspireerida nii meid ennast kui külastajaid.

Mis on malekohviku kontseptsioon, kas male on uuesti noorte seas populaarseks saanud?

Male ei ole veel nii populaarne, nagu ta võiks olla. Tahame mõttemängud, nutikuse ja analüüsivõime uuesti ausse tuua. Intsikurmu festivalil on samuti väike male-ala olnud. Nüüd on meil siin KOKOMO Coffee Roasters kohvik ja malelauad. Kaalume ka maleturniire hakata korraldama.

Mida põnevat tulevik veel toob nüüd, kus tegutsete uuel pinnal?

Oleme avatud igasugustele erinevatele loomingulistele koostöödele, palju mõtteid on läbi käinud: luule ja lühifilmide konkurssist kunsti-performance’ni. Praegu juba töötame Intsikurmu talvefesti ja ka suvise festivali programmiga. Uus värske õhkkond toob kindlasti mitmeid ideid.

Millal saab esimest kontserti või plaadiesitlust kuulama tulla?

Juba sel laupäeval kell 12 toimub Mick Pedaja uue albumi kontsert, kõik on väga teretulnud kuulama. 27. detsembril esinevad meil siin Frank ja Ingel.

Ka Intsikurmu festivali piletid on juba müügis, lisaks plaanime lähiajal eksklusiivselt siin poes müüki tuua ka ilusad disainitud piletid paberkujul, mida on hea kasvõi jõuludeks kinkida.

Tegelikult me tahame olla siin toeks ka teistele Eesti festivalidele, oleme avatud koostööks, et koos luua kvaliteetset festivali kultuuri. Igasugused koostööettepanekud on teretulnud.