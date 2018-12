Otse kosmosest: T1 Mall of Tallinna aatriumites kõlab unikaalne heliteos

T1 Mall of Tallinn on esimene kaubanduskeskus Eestis ja tõenäoliselt ka maailmas, kus kõlab spetsiaalselt nende ruumide jaoks loodud muusika. Sander Mölder, Ove-Kuth Kadak ja Ülo Krigul on kolm heliloojat, kelle koostööst erakordne heliteos sündis.

Avalikus ruumis kõlav heli mõjutab oluliselt selles viibivate inimeste meeleolu ja enesetunnet. „Kaubanduskeskuste helikeskkonnad on enamasti teadlikult kujundatud selliselt, et külastajad end mugavalt tunneksid. T1 Mall of Tallinna puhul tahtsime kureeritud helitausta asemel spetsiaalselt meie ruumide jaoks loodud heliteost, mis oleks täiesti unikaalne ja lähtuks aatriumite eripärast,” selgitab T1 Mall of Tallinna turundusjuht Kaidi Laur.

T1 Mall of Tallinnas on kolm suurt aatriumit, mille nimed on Terminal, Park ja Festival.

Ülo Krigul pakkus välja, et kolme aatriumi helikeskmed võiks tuleneda Maa liikumisega seotud sagedustest ning nendest arvutatud helikõrgustest. Kolme autori koostöös saigi aatriume ning teisi alasid saatvate heliteoste kontseptuaalseks aluseks planeedi Maa kolm võnkesagedust, mis on arvutatud vastavalt päeva, aasta ja platoonilise aasta perioodide järgi.

Arvutuste tulemusel on võimalik neid suhteid väljendada nii teatavates kindlates helikõrgustes kui ka tempodes ja rütmides. Igas aatriumis mängib erineva sagedusega ja iseloomuga muusikateos, sobides samal ajal ikkagi omavahel harmooniliselt kokku.

Sander Mölder tunnistas Klassikaraadio saates „Helikaja”, et seda, kuidas heliteose loomisele läheneda, mõjutas suuresti ruumi olemus ja mõõde. „Selle keskuse puhul oli eriline see, et need aatriumi väga kõrged, kirikulaadsed ruumid, mis on meeletult pika järelkõlaga, panid aluse sellele, mismoodi muusika seal kõlada võiks,” rääkis Mölder.

Lisaks ruumi arhitektuurilisele eripärale tuli heliteose loomisel lähtuda otstarbest. Ostukeskuste taustamuusika ülesanne on luua ühtne tervik ning katta olmehelisid, nagu sammud, kriiksud, kolinad ja vestlus.

Helikujundusega on võimalik suunata ka inimeste enesetunnet ja käitumist. „Muusika tempo dikteerib inimese sammu kiirust,” selgitas muusika valikut kolmas helilooja, Ove-Kuth Kadak, saates „Helikaja”.

Helikeskkonna kompositsioon määrab selle, kas inimesel on ruumis viibides meeldiv rahulikult istuda või soovib ta kiiremini edasi liikuda. Aga mitte ainult ostukeskuse klientidel ei pea nauditav kogemus olema, väga oluline on luua loomulik ja meeldiv helikeskkond ka keskuse töötajatele, kes veedavad seal pikki päevi.

Ühtede ja samade helide korduv kuulmine võib väga ära väsitada või lausa stressi tekitada. Seepärast on T1 Mall of Tallinna heliteosed üles seatud nii, et erinevad helid mängivad omavahel juhuslikus järjekorras ning kordusi tuleb ette väga harva.

