Restoran Helk on koht, kuhu tulla nostalgitsema

Siin imearmsas koduses atmosfääris meenub Eestiaegse taluhäärberi hõng ning pakutakse traditsioonilisi roogasid veidi kaasaegses võtmes. Lapsed aga leiavad seiklusrikast ajaviidet suurel Lotte-teemalisel mängualal. See on pererestoran, kus on mõeldud kõigile.

Lauas istudes, võib tekkida tunne, et oled tulnud vanaema juubelile. Restaureeritud antiikmööbliga interjöör loob piduliku meeleolu, jäädes samas hubaseks ja armsaks. Pitslinikud, lilleline tapeet, kaunis lauserviis ja sõbralik teenindus teevad siinviibimise nii õdusaks, et tekib soov varsti tagasi tulla.

Helk

A la carte menüüs on kombineeritud Eesti uus ja vana köök, avastamisrõõmu pakuvad lapsepõlvest tuttavaid road kaasaegse twistiga. Lastele on eraldi menüü tervislike toitudega, aga puudu ei ole ka kõigi lemmikud: makaronid ja friikartulid. Eestimaine tooraine on siin restoranis aukohal, olgu selleks siis köögiviljad, juust või liha. Toitude seas on ka palju kalaroogasid, proovi sprotti, turska või heeringat.

Kui lapsed ei malda kaua lauas püsida, siis on siinne mängunurk midagi enamat, kui pisike nurgake mänguasjakastiga. Tervelt neljandik restorani territooriumist on tegelikult Lotte mängumaa. Siin on liumägi, hiigelsuur lohekoobas, kus saab orelit mängida ja Oskari töötuba, kus on ainult puidust lelud. Mängunurgas asub ka põnev teaduslabor, kus tuleb lahendada lõbus värvide mõistatus-mäng. Ajaviidet jätkub kauaks.

Helk

Aga ära pelga, et laste mängunurk liialt lärmakas on, sest restoran on suur ja siin leidub ka vaiksemaid nurgakesi neile, kes laste lärmist just lugu ei pea.

Restoran HELK asub uhke ostu- ja meelelahutuskeskuse T1 Mall of Tallinn 3. korrusel.