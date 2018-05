Vaata esimesi fotosid: peagi Tallinna kohal kõrguv vaateratas saab eksklusiivse VIP-gondli.

Külm šampus, imeline vaade ja õdus miljöö koos kallimaga 120 meetri kõrgusel Tallinna kohal – selline uus ja eksklusiivne võimalus avaneb romantikutele juba oktoobrist, kui kaubandus- ja meelelahutuskeskuse T1 Mall of Tallinna katusele kerkival Skyparki vaaterattal avatakse ka üks privaatne VIP-gondel.

Hoolimata kiuslikest kuulujuttudest on nüüd enam kui kindel, et aastate eest antud lubadus saab täidetud ja inimesi 120 meetri kõrgusele merepinnast sõidutav vaateratas tuleb. Selle kinnituseks lööb Euroopas ainulaadse atraktsiooni maaletooja Skyparki turundusjuht Tarvo Sarmet lauale värskelt Eestisse jõudnud fotod Hollandi perefirma tehases valmivast vaaterattast. “Nüüd saame lõpuks välja öelda, et üks vaateratta 27 gondlist ehitatakse käsitööna spetsiaalselt romantikutele, kus me pakume luksuslikumat atmosfääri, programmi ja teenindust,” lausus Sarmet.

Kui tavalises gondlis on kohti kuuele inimesele, siis eksklusiivsemas versioonis on mugavad nahktugitoolid neljale reisijale. Lisaks on VIP-gondlis šampanjaküüler, kuhu serveeritakse külm pudel kihisevat täpselt selleks hetkeks, kui olete broneerinud endale sõidu Tallinna uuel kõrgusel.

“VIP-gondli broneerinud romantikud ei pea kindlasti seisma sabas, vaid saavad mõnusalt aega parajaks teha meie mugavas katusekohvikus, kuhu neile kokkulepitud ajaks vastu tullakse ja vaaterattale juhatatakse. Selleks hetkeks on gondel nende jaoks juba ette valmistatud ja kui vaja, siis aitab teenindaja kindlasti ka šampanja avamisel,” selgitas Sarmet.

Kui ühe vaateratta sõidu pikkuseks on planeeritud 12 minutit, mille jooksul jõuab teha kolm tiiru, siis VIP-gondliga on võimalik Tallinna ilu nautida koguni pool tundi. “Kuivõrd vaateratas tõstab reisijad merepinnast peaaegu sama kõrgele, kui on Oleviste kiriku tornitipp, saab see pooltund olema õnnelike paaride ja romantikute jaoks kaunis ja kordumatu, mida igaüks peab ise kogema,” lisas Sarmet.

Kes ei taha endale VIP-gondlit broneerida, siis klassikaline versioon ei ole sugugi kehvem. Ülejäänud gondlites on igaühes ruumi kuni kuuele inimesele. Mõlemal pool seinas on mugav klappdiivan – seega saab gondlis nii seista kui ka istuda. Kõik gondlid on ka kõige külmema ilma vastu soojustatud ja palava suveilma puhul varustatud konditsioneeriga. Lisaks pääseb gondlitesse mugavalt ka ratastooliga. “VIP-gondli suurim trump on vaieldamatult ikkagi teenindus ja privaatsus – sa võid romantilist õhtut nautida ainult koos oma kallimaga,” lisas Sarmet.

Vaateratas, millesarnaseid on kaubanduskeskuste katustele püstitatud seni ainult viis ja needki Aasias, hakkab nautijaid teenindama kella kümnest hommikul kella kümneni õhtul. Kindlasti on plaanis avada vaateratas ka erilisematel hetkedel, mil vaade Tallinnale on just öisel ajal maalilisem, kui muidu, olgu selleks aastavahetus või vabariigi aastapäev.

T1 Mall of Tallinna katusel kõrguvat vaateratast ehitatakse praegu Hollandi pereettevõttes Mondial Rides, kellel on üle 100 aasta pikkused kogemused. Sadamakraanade ehitamisega alustanud ettevõte on viimased 30 aastat keskendunud vaaterataste tootmisele. Mondiali konstrueeritud kuulsaima vaaterattaga saab sõita Pariisis Concorde’i väljakul.

Tegelikult oli Skyparki meeskonnal projekti alguses ambitsioon rajada Tallinna veelgi suurem vaateratas, mida aga tuli lennujaama läheduse tõttu veidi kärpida. Siiski tuleb nüüd vaateratas just nii kõrge, kui juba 2016. aastal välja lubati – ratta diameeter on 45 meetrit, nutikas asukoht Sossi mäel lisab vaatele 40 ja kaubanduskeskus oma nelja korrusega veel 35 meetrit. Seega on vaateratta tipukõrgus 120 meetrit üle merepinna, olles sellega teletorni järel teine vaateplatvorm Tallinnas.