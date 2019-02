Riigil pole õrna aimugi, kui suur on uute tubakatoodete salaturg

Eestis on jõudnud sigarettide kõrval lojaalse kasutajaskonna tekitada mitmed uued tubakatooted, nagu huuletubakas, e-sigaretid ja kuumutatav tubakas (HNB). Kuna aga mitmed neist pole Eestis kättesaadavad või on sigarettidest kõrgemalt maksustatud, käiakse neid soetamas naaberriikidest. Kontrolli alla saadud salasigarettide turu asemele on tekkimas uus alternatiivsete tubakatoodete salaturg, mis võtab üha suuremaid mõõtmeid ja millega on aina raskem võidelda.

Suvel sulges maksu- ja tolliamet (EMTA) Facebookis huuletubaka aktiivse kogukonna, mille kasutajaskond ulatus 6000 liikmeni. See oli esimene suurem läbimurre huuletubaka müügi peatamiseks Facebookis. Loodus aga ei salli tühja kohta – nagu muinasjutus, kus draakonil pea maha raiudes kasvas mitu asemele, tekkis sellelgi juhul mitmeid väiksemaid gruppe, kus müük sama rõõmsalt edasi läks.

„Oleme teadlikud, et huuletubaka müük käib väiksemates Facebooki gruppides edasi ja oleme need grupid kaardistanud. Huuletubaka gruppidele juurdepääsupiirangu seadmisega pärssisime müügikanali populaarsust. Enne sulgemist oli suurimas grupis ligikaudu 6000 liiget, nüüd on kõige populaarsemas grupis veidi üle 2200 liikme,“ teatas maksuameti pressiesindaja Delfile. „Vajadusel saame uutele gruppidele taas juurdepääsupiirangu taotleda.“

Kuigi töö huuletubaka kättesaadavuse vähendamiseks käib hoogsasti, pole huuletubaka kasutajate arvust maksuametil täit ülevaadet. Anonüümseks jääda sooviv juhtiv politseiametnik nendib neljasilmavestlusel, et huuletubaka ehk snus'i kasutajaid võib Eestis olla 20 000–40 000 inimest. Tema sõnul on see trend kiiresti levinud just noorte seas.

Kui suur on riigil saamata jäänud maksude summa, mida tänavakaubitsejad mustal turul snus'i müües ei maksa? Maksuamet vastas, et kui jutt käib mokatubakast või muudest suitsuvabadest tubakatoodetest, ei jää riigil maksud saamata, kuna riik ei ole neile toodetele makse kehtestanud.

Kuumutatavate toodete reguleerimist pärsib väike tehniline nüanss

Ka kuumutatavate toodete kasutajate arvu kohta maksuametil ammendavaid vastuseid ei olnud. Uurides, miks on selline olukord tekitatud, kus toode, mida on kõikjal Euroopa Liidu riikides lubatud müüa, aga meil keelatud, sai ajakirjanik vastuse, mis on võrdlemisi kurioosne.

„Kuumutatavad tubakatooted lähevad seaduse mõistes ikkagi suitsetamistubaka või sigarettide alla, mille käitlemine on iseenesest lubatud. Aga ettevõtjad ei saa nimetatud toodetega Eestis turule tulla, kuna nad ei suuda kuumutatavate tubakatoodete puhul täita suitsetamistubakale ja sigarettidele kehtestatud pakendamise nõudeid,“ teatas maksuameti esindaja.

Üks nõue, mis tuleneb tubakaseadusest suitsetamistubakale, on pakendi maht. Pakend peab sisaldama vähemalt 30 grammi tubakat. Kuumutatava tubaka tootepakendi kaal on aga üldiselt palju väiksem. Kuna pakend on teistsugune, ei sobitu suitsetamistubaka terviseohu hoiatus kehtestatud mõõtmetes ega ka sisu mõttes toote pakendile. Lätis ja mujal Euroopa Liidus on kuumutatav tubakas omaette tooterühm, millele on kehtestatud eraldi nõuded.

Seega loob riik ise olukorra, kus mustale turule satuvad tooted, mis seal olema ei peaks ja millelt makse kohe ei tasuta. Selle asemel et olukorda muuta ja asi seadustada, otsustas nädalapäevad tagasi riigikogu sotsiaalkomisjon mitte toetada seitsme riigikogu liikme tehtud muudatusettepanekuid, mis võimaldaks selliste toodete korrektse reguleerimise Eestis. See tähendab, et Eesti tarbijad peavad Euroopa Liidus legaalseid tooteid hankima endiselt hämara taustaga tegelastelt salaturult või sõitma selleks spetsiaalselt Lätti või Venemaale. Samuti ei laeku sentigi sellest rahast riigikassasse.

Mis on kuumutatav tubakas ja mis e-sigaret? Tubakatootjatest suurettevõtted proovivad leida traditsioonilistele sigarettidele vähemkahjulikke alternatiive. Kõigil neil on uudsed tooted, mille eesmärk on võimaldada suitsetajatel nikotiini tarbimist ilma kahjuliku põlemisprotsessita. Tuntumad on Philip Morrise IQOS, Japan Tobacco Ploom TECH ning British American Tobacco Glo.



Heat-not-Burn (HNB) toode kuumutab tubakat palju madalamal temperatuuril kui tavaline sigaret. Kui sigarettides põleb tubakas kõrgel temperatuuril üle 600°C, siis HNB tooted kuumutavad akul töötava süsteemi abil tubaka vaid maksimaalselt kuni 350 kraadini.



E-sigarett seevastu on seade, mille eesmärk on aurustada nikotiinivedelikku selleks ettenähtud kapslis.