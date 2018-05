Aasia turistidest leiavad kõige sagedamini tee Eestisse jaapanlased. Tänu arhitektuurile

Aasiast Eestit uudistama tulnud turistide arv on viimase viie aastaga kolmekordistunud. Kõige enam tuleb turiste suurtest Aasia riikidest Jaapanist ja Hiinast, kuid ka Lõuna-Koreast. Enim hinnatakse vaatamisväärsusena siinset arhitektuuri.

EAS-i turismiarenduskeskuse direktori kt Annely Vürmer ütleb, et jaapanlased on Aasia turistidest kõige konservatiivsemad. „Nad ei otsi uusi kohti, vaid tahavad esimeses järjekorras minna nimekatesse linnadesse, nagu London, Pariis ja Madrid. Skandinaaviat ei vaadata kunagi esimese sihtkohana. Põhjus, miks Eestis jaapanlaste külastuste arv aina kasvab, on selles, et need turistid on juba eelnimetatud kohtades käinud. Meid avastatakse teise-kolmanda-neljanda ringina,” selgitab Vürmer.