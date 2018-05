Ajalooline maasikasuvi tulekul! Kevadkuumus tõi enneolematu nähtuse, Eesti maasikas jõuab kohe-kohe turule

Seda, mis hind võiks esimestel maasikatel turul olla, on Kaskema sõnul keeruline ennustada. „Kõik sõltub sajast asjast – mis kvaliteediga marjad tulevad, palju ostetakse, palju on müüjaid, millised on saabuvad ilmad. Esimesed maasikad loori alt on juba tulemas. Tõelise müügibuumi aeg paigutub sinna, kus tarbija jaoks muutub hind ahvatlevaks ja see võib tegelikult juhtuda üsna varsti. Juba enne jaanipäeva,“ ütleb Kaskema.

Maasikakasvataja jaoks on tänavune aasta erakordne. „Sellist asja pole varem olnud,“ ütleb ta.

On see pigem hea või halb, seda näitab Kaskema sõnul aeg. „Tänavu jagub maasikat suve lõpuni. Selles võib kindel olla. Kevadsaak lõpeb, algab teine. See tähendab pikemat müügiperioodi ja võimalik et ka suuremaid mahte,“ lubab Kaskema.