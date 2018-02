Ametiühing 24/7 Prismast: kas öötöö eest makstav lisatasu korvab tekkinud tervisekahjustused?

Eesti teenindus - ja kaubandustöötajate ametiühingu esimehe Elle Pütsepa sõnul ei tulnud Prisma „uus ajajärk“ üllatusena, kuid ametiühing seisab kindlalt öötöö vastu.

"Kui küsite otse, kas ametiühing kiidab selle otsuse heaks, siis kuigi sooviks näha selle otsuse taga midagi positiivset töötajate jaoks, siis vastus on EI," ütles ta.

"Ei veena mind ka Prisma argumendid, et hommikul enne kaupluse avamist on järjekorras kümmekond inimest või see, et öötöö on mitmekesisem või see, et Tallinnas ja selle vahetus läheduses elab ja töötab tuhandeid inimesi, kelle jaoks oleks just öine aeg kõige mugavam väiksemate või suuremate ostude tegemiseks. Pigem tekib küsimus, kas öisel ajal avatud kauplus hakkab tootma kasumit või on see ettevõttele kahjulik ning kelle arvelt?" küsis ta.

Ametiühing on Pütsepa sõnul eelnevalt ka oma seisukoha Prismale esitanud ning kritiseerinud Prisma sellekohast otsust.

"Jah, seadus annab võimaluse rakendada inimesi öötööle. Prisma seda ka kasutab," ütles ta. Kuid sellisel juhul peab ettevõte ka Pütsepa kohaselt vastutama töötajate tervise eest, sest öösel töötamine kahjustab tervist. "Uuringud näitavad selgelt , et kui töötaja töötab öisel ajal pikema perioodi jooksul, ei suuda organism ebaregulaarsete puhkeaegadega toime tulla. Inimene väsib kiiresti ja on tööl ebaefektiivne," ütles ta.

"Jah, Prisma maksab ööajal töötavatele töötajatele öötöö lisatasu. Kuid kas see korvab kõiki neid terviseriske, mida öisel ajal töötamine võib endaga kaasa tuua?" küsis Pütsepp.

Tema sõnul on kohatu võrrelda Prismat haigla või päästeametiga, kus öötöö on möödapääsmatu, sest need töötajad annavad erakorralist abi ja päästavad inimelusid. "Ma sooviksin väga, et ettevõtted tulevikus mõtleksid võrdselt nii klientide heaolule kui ka oma töötajate heaolule."