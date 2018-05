Avokaado eest makstakse porgandi hinda ehk Iseteeninduskassas petab aina suurem hulk poeskäijaid

"Porgandiks" kaalumine aina popim

Tema sõnul on Suurbritannias muutunud juurviljade porgandi pähe kaalumine nii normaalseks, et on ära unustatud, et selle pealtnäha süütu teo näol on tegemist kuriteoga.

Igal aastal varastatakse rohkem kui 3 miljardit kaupa Suurbritannia 50 000 iseteeninduskassa kaudu. Üks neljast iseteeninduskassa kasutajast tunnistab häbi tundmata, et on vähemalt ühe asja nende kassade abil maksmata koju nihverdanud. Viimase nelja aasta jooksul on mehitamata kassades toime pandud varguste arv rohkem kui kahekordistunud, pakuvad erinevad selleteemalised uuringud.

Esimesed iseteeninduskassad avati Suurbritannias 1990ndatel, mil sooviti kassiiride palgafondilt kokku hoida. Viimastel aastatel on seda tüüpi makselahendused juba nii elementaarsed, et on levinud enamikes suuremates supermarketites. Uuringud on nüüdseks näidanud, et poed, kus on kasutusel iseteeninduskassad, kaotavad iseteeninduskassasid mitte kasutavate poodidega võrreldes kuni kaks korda rohkem varguste läbi tekkinud kahjusid.

Taylor on loonud akronüümi, mis kirjeldab inimest, kes varastab või teeb endale allahindlusi iseteeninduskassade abiga. Ta nimetab sellist tüüpi nihverdajaks (swiper - ingl k). Lisaks on ta nihverdajad liigitanud nelja kategooriasse - juhuslikud, vahetajad, kompenseerijad ja kibestunud.

„Maapähklid on odavamad kui seedermänniseemned, tavaline tomat on odavam kui kobartomat ning muidugi mõista - porgandid on odavamad kui enamik puu- ja juurvilju. Paljud kliendid teavad seda ning teevad tahtlikuid allahindlusi, kaaludes kalleid tooteid odavama analoogi hinnaga," teab Taylor öelda.

Ta usub, et enamik nii toimetavaid poodlejaid ei pea ise oma teguviisi varguseks. Olgugi, et just täpselt varastamine see on.

„Seda teguviisi peetakse pigem süsteemi petmiseks või ka muidu igava ja rutiinse tegevuse mängulisemaks muutmiseks," selgitab Taylor.

Tema sõnul pole mitte kõik kuriteod ratsionaalsed ja motiveeritud rahalisest kasust. Mõned jaekaubanduses toime pandud kuriteod juhtuvad absoluutselt teistel põhjustel. Näiteks otsivad inimesed poest umbes samasugust põnevust, mida saavad relvastatud röövi toime panevad vargad.

„Adrenaliinilaks, mis annab tunde võimukusest ja sellest, et poodleja käes on võim ja vägi. Isegi kui kasud on minimaalsed. Kuna reeglitest üleastumine võib olla naudingut pakkuv, teevad seda ka inimesed, kel majanduslikel põhjustel seda tegelikult teha poleks tarvis," selgitab Taylor.

Millist tüüpi nihverdaja võid sina olla?

Juhuslikud

Ostjad, kes tunnistavad, et varastasid poest midagi enda teadmata. Midagi jäi kogemata, märkamatusest skaneerimata. Paljud nihverdajad tunnistavad, et alguses juhtusid vargused kogemata, kuid niipea, kui nad mõistsid, kui lihtne see on, muutus nihverdamine harjumuseks.

Vahetajad

Kliendid, kes teadlikult vahetavad hinnasilte, et maksta toote eest vähem. Enamik vahetajaid ei pea seda päris varguseks, sest midagi nad ju ometigi maksavad (lihtsalt vähem).

Kompenseerijad

Inimesed, kes õigustavad oma teguviisi jaekettide suurte käivetega. Paljud kompenseerijad usuvad, et neile tulebki rahaliselt kompenseerida seda, et nad ise oma toidukaupa skaneerima peavad.

Kibestunud