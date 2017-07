Coopi 13. auto võitis nelja piletiga loosimises osalenud Kalev — juba teine auto läks Abja-Paluojale

Eesti suurimas autokampaanias on õnnelikuks autoomanikuks saanud juba 13 Coopi klienti ja lausa kaks autot on üle antud Abja-Paluojal. Ühe väikse koha jaoks on see tõeline rõõm! 13. loosiauto anti üle Abja-Paluoja Konsumit külastanud Kalev Tihasele. Vaata videost, kuidas uhiuus Volkswagen Golf üle sai antud!

Võitja Kalev on pärit Abja vallast, Sarja külast ja praegu tal veel juhiluba pole, kuid peagi on seegi olemas. Auto andis üle Coop Abja ühistu juhataja Laili Lamp ja uudistamas ning kaasa elamas oli palju kohalikke. Muidugi on iga auto võitjaga kontakteerumisel juhtunud ka põnevaid lugusid. Kalevilgi olid Säästukaardi andmebaasis valed andmed ja läks tükk aega, enne kui õnnestus sotsiaalmeedia kaudu Kaleviga ühendust saada. Lõpp hea, kõik hea, kuid tasub oma andmetele aeg-ajalt pilk peale heita ja neid vajadusel uuendada. Loosirattas on veel ÜKS auto! Autoloosi kampaania sai Coopi kauplustes alguse juba möödunud aasta suvel. Esialgu oli plaanis välja loosida seitse autot, kuid klientide rõõmuks otsustati kampaania perioodi pikendada. Seitsme auto asemel loositakse välja hoopis 14 autot, millest viis alles ootavad oma omanikku. Loe lähemalt ka veebilehelt: www.coop.ee/autoloos.