Uue teenuse kasutamine on iseenesest lihtne. Klient ütleb kassas enne ostude eest tasumist teenindajale sularahana väljavõetava summa ja sisestab makseterminali oma pangakaardi PIN-koodi. Seejärel maksab teenindaja soovitud summa välja kaupluse kassast ja see võetakse maha kliendi pangakontolt. Säärane teenus on tänasest 120 Coopi kaupluses, kuid suve lõpuks juba igas Coopi poes.