Eesti suurimas autokampaanias on õnnelikuks autoomanikuks saanud juba üheksa Coopi klienti. Eelmisel neljapäeval naeratas loosiõnn Tallinna Akadeemia Konsumit külastanud Aleksandra Pogodinale. Vaata videost, mis toimus uhiuue Volkswagen Golfi üleandmisel!

Kahe piletiga loosimises osalenud värske autoomaniku Aleksandra jaoks tuli võit igati positiivse üllatusena – tegemist on tema esimese päris isikliku autoga.

Loosimises osalemine on automaatne

Autoloosis osalemiseks tuleb ühe kuu jooksul teha Konsumites, Maksimarketites, A ja O või teistes Coopi kauplustes igapäevaseid oste Säästukaardiga kokku vähemalt 50 euro eest. Mida enam klient ostab, seda rohkemate piletitega ta loosimises osaleb – näiteks tuleb võiduvõimaluse kahekordistamiseks Coopi kauplustes teha sisseoste vähemalt 100 euro eest kuus. Piletit kuskil eraldi registreerima ei pea, sest Säästukaardi süsteem peab ise arvestust, kui palju virtuaalseid loosipileteid klient kuu jooksul endale on kogunud.

Lisaks Aleksandrale on saanud Coopi kauplustes igapäevaseid oste tehes õnnelikeks autoomanikeks Kai Vakmann Tartust, Liia Tartov Raplast, Tõnu Sõmer Abja-Paluojalt, Andrias Bernhardt Eidaperest, Arvi Teider Ülenurmest, Saima Piirsalu Sindist, Ester Hansschmidt Kilingi-Nõmmelt ning Ene Piirsalu Roosna-Allikult.

Andmeid tuleb uuendada

Kaheksanda Volkswagen Golfi võitja Ene Piirsalu loosiõnn oli lausa uskumatu! Nimelt selgus võitjaga ühendust võttes, et Piirsalu polnud enda andmeid uuendanud ning Säästukaardi süsteemis märgitud lauatelefoni number polnud enam kasutusel. Seetõttu võttis Coop ühendust Roosna-Alliku A ja O kaupluse juhatajaga, kes tundis õnneks võitjat nimepidi ning läks oma telefoniga ise Piirsalu juurde.

Sellest tulenevalt paneb Coop oma klientidele südamele, et enda kontaktandmeid on oluline uuendada. Seda on võimalik teha www.skaart.ee asuvas iseteenindussüsteemis või helistades telefoninumbril 661 3014.

Loosirattas on veel viis autot

Autoloosi kampaania sai Coopi kauplustes alguse juba möödunud aasta suvel. Esialgu oli plaanis välja loosida seitse autot, kuid klientide rõõmuks otsustati kampaania perioodi pikendada. Seitsme auto asemel loositakse välja hoopis 14 autot, millest viis alles ootavad oma omanikku.

Loe lähemalt ka veebilehelt: www.coop.ee/autoloos.