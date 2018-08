DELFI FOTOD | Lätlaste pidupäev! Riia lähistel avatakse uhkelt lõunanaabrite esimene Ikea mööblikauplus

Täna kell 10 avatakse Riia lähistel Läti esimene IKEA mööblikauplus. See tähendab, et Baltimaadest on Eesti ainus, kus IKEA poodi pole.

Poole tunni pärast avatava ikea avamiseks on kohale tulnud nii Baltikumi juhid, külalised Rootsist ja teistest ikea maadest. Teiste hulgas on kohal ka investor Joakim Helenius.

Pood avatakse vähem kui poole tunni pärast ja mööblihuvilisi on järjekorda kogunenud sadakond.

Pood asub Riia vahetus läheduses (Bikeru tänav 2, Dreilini, Stopini piirkond). 34,5 tuhande ruutmeetrisest poest saab ühtlasi suurim IKEA pood Baltikumis ning sellest leiavad külastajad enda kodu sisustamiseks üle 8000 erineva Rootsi disaintoote, mis on taskukohase hinnaga ja seega kättesaadavad paljudele.

