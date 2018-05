DELFI OTSEBLOGI RIIAST | Air Baltic kasvatab oma lennukipargi kolmekordseks

Läti lennufirma Air Baltic korraldas täna Riia peakontoris pressikonverentsi, kus avalikustas 60 uue Bombardieri lennuki ostmise.

Air Balticu sõnul on nende "ajalooliseks teateks" see, et nad ostavad juurde kuni 60 uut lennukit. Täna allkirjastati leping Bombardieriga kuni 60 CS300 lennuki ostuks.

Sammuga kolmekordistab lennufirma oma senist 31 lennukist koosnevat lennukiparki. Üks lennuk maksab 5,5 miljardit eurot, kogu tehingu maksumust ei avaldata. Vajadusel võib 60 lennuki ost kasvada 80 lennuki ostuni, mis on täna sõlmitud lepingu lisakokkulepe.

Kauaoodatud uudist, et Läti riik võiks oma 80-protsendilise osaluse müüa, täna siiski ei tulnud. Ettevõtte juht Martin Gauss märkis aga, et tänase otsusega muutub Air Baltic investoritele üha huvipakkuvamaks firmaks, kuna sellest saab ühe tootja lennukipargiga opereeriv lennufirma.

Ühtlasi saab Air Balticust pärast tänast lepingu allkirjastamist suuruselt maailma teine Bombardieri lennukipargiga lennufirma.