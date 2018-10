Eesti hooned tarbivad rohkem energiat kui Euroopas keskmiselt

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti sõnul tarbivad Eesti hooned umbes 10% rohkem energiat kui mujal Euroopas.

Juba lähiaastatel liginullenergia hooneteni jõudmine on kinnisvaraarendajatele ja ehitajatele kahtlemata ambitsioonikas eesmärk.

„Samas on meil juba täna häid näiteid, kuidas on võimalik ka vanu maju edukalt renoveerida liginullenergia-hooneks. Seda tõestas näiteks TalTech oma ühiselamu renoveerimisprojektiga. Suurim väljakutse seisab aga kahtlemata korteriühistute ees, sest Eestis ootab renoveerimist üle 13 000 kortermaja,“ lisas Tammist.

Teine probleem, millega üha rohkem inimesi viimasel paarikümnel aastal on kokku puutunud, on n-ö “euroremonditud” korterid ja majad, mis on küll soojapidavad, kuid mis on muudetud nii õhukindlaks, et nende sisekliima ja õhk ei ole head.

“Inimesed hindavad, et veedavad 66% ajast siseruumides, aga tegelikult on see koguni 90% ööpäevast. Samas jäetakse tähelepanuta tõsiasi, et paljudel juhtudel on majade siseõhk koguni viis korda halvema kvaliteediga kui õues.

Nii puutumegi üha rohkem kokku sellega, et lastel esineb sagedamini astmat ja erinevaid nahaprobleeme, täiskasvanud on rohkem väsinud ning vähese loomuliku valguse puudumise tõttu halvas tujus,” rääkis Veluxi Baltikumi juht Dmitrijs Astašonoks.

Konverentsi demoalal presenteerisid 18 Euroopa ettevõtet nutikaid rohetehnoloogia lahendusi, kuidas muuta hooned energiasäästlikumaks ja parandada sisekliimat.

Ürituse peakorraldaja Teaduspargi Tehnopol rohetehnoloogia valdkonna juhi Ragmar Saksingu sõnul oli hea meel Eestis näha üle 200 valdkonna eksperdi, kelle eesmärk on muuta hooned tulevikus energiasäästlikumaks.