Automüüjate liidu statistika kohaselt kasvas 2016. aastal uute sõiduautode müük aasta varasemaga võrreldes kümme protsenti.

Müüginumbri taustal on veelgi suurema hüppe teinud uute sõidukite liisingfinantseerimise maht, tõdeb DNB liisingu juht Jaan Liitmäe.

2016. aasta üheksa esimese kuu tulemuste põhjal kasvas liisingturg Eestis uute sõiduautode varaklassis 19,2 protsenti.

"Täpsed numbrid on veel kokku löömata, ent suure tõenäosusega räägime aasta varasemaga võrreldes 2016. aastal väljastatud sõiduautode varaklassi mahu 20-protsendilisest liisingu kasvust," selgitas Liitmäe.

Uute autode müük ja nende finantseerimise mahud on tugevas seoses elanike majandusliku kindlustundega. "Eestlased on sõiduautode liisingfinantseerimise kasvu vaadates tuleviku osas jätkuvalt optimistlikud. Kasvanud on tarbijate huvi just lühema perioodiga liisingute vastu," lisas Liitmäe.