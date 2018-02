ESKIIS | Vaata, milline hakkab välja nägema uus Ülemiste keskuse laiendus

Ülemiste keskusesse lisandub laiendustöödega 13 000 ruutmeetrit kaubandus- ja meelelahutuspinda. 2019. aasta suveks on Eesti suurimas, 92 000-ruutmeetrise üldpinnaga kaubandus- ja meelelahutuskeskuses uue põlvkonna kino, moodne spordikeskus, suur batuudikeskus, üle 200 kaupluse, 25 söögikohta ja 1800 parkimiskohta.

„Jaanuaris saime viimase ehitusloa, ehitusleping on sõlmitud Fund Ehitusega, Rimi hüpermarket on kolitud ajutisele pinnale ning nüüd algab põhiline ehitustegevus,“ ütles Ülemiste keskuse tegevjuht Guido Pärnits.

Ta rõhutas, et keskus ise jätkab sel ajal oma tavapärast tööd ja on klientidele avatud. „Suurim muutus on see, et Rimi senine osa lammutatakse, selle asemele ehitatakse maa-alune parkla ja kaks maapealset korrust. Tulevikus on klientidel võimalik Rimi hüpermarketisse siseneda liftiga või eskalaatoriga otse parklast. Spordisõprade rõõmuks kasvab praegune Sportland ligi 1000 ruutmeetri võrra suuremaks ja People Fitnessi näol avatakse ka tänapäevane spordiklubi. Teine suur muutus on see, et praeguse nn Rimi-esise aatriumi asemele tuleb uus modernsem ja avaram klaaskupliga aatrium,” kirjeldas Pärnits.

Laiendust finantseerib SEB Pank, kellega sõlmiti 115 miljoni euro suurune finantseerimisleping. Sellest 30 miljonit eurot on mõeldud keskuse laiendustöödeks ja ülejäänu olemasoleva laenu refinantseerimiseks. Keskuse uue järgu investeeringu kogumaksumuseks kujuneb ligi 35 miljonit eurot.

Foto: eskiis

Laienemisega saab Ülemiste keskusest 92 000-ruutmeetrise üldpinnaga kaubandus- ja meelelahutuskeskus, mis asetab selle Euroopa suurimate keskuste edetabeli esimesse otsa. Laiendatud osa suurimaks retnikuks saab Apollo Kino, kes rajab Ülemistesse Euroopa moodsaima kinokompleksi.

Apollo Grupi tegevjuht Mauri Dorbek kirjeldas, et väga head tagasisidet saanud Apollo Kino kontseptsioon saab Ülemiste keskuses juurde veelgi uusi lahendusi. Tema sõnul tuleb sinna nii täisvarustuses teatrisaal kui restorani kinosaal.

„Oleme selgelt arvestanud ka konverentside korraldamisega. Samuti tuleb Apollo raamatukauplus välja värske kontseptsiooniga ja kompleksi juurde lisandub koos bowling'u-radadega O’Learys spordirestoran, kus kinokülastajad saavad einestada. Kõik see kokku teeb ühe korraliku meelelahutusliku terviku,“ ütles Dorbek.

Lisaks Apollole ja People Fitness spordiklubile tuleb keskusesse mitu uut restorani ja kohvikut ning nii mõnedki uued kauplused. Uutest brändidest on lisandumas näiteks “tarkade mänguasjade” pood Imaginarium, lemmikloomakeskus Pet City, meesterõivaste kauplus Matinique, vabaajarõivaste kauplus Navy & Green ja pesupood Calvin Klein Lingerie.

„Ostjate silmis on hea kaubanduskeskuse puhul jätkuvalt esmatähtis kaupluste koosseis, kuid vaba aja veetmise võimalused on külastajatele aina suurem argument. Seega ei pane me laienemisel seekord suurimat rõhku uutele kauplustele, mida on Ülemistes ja ka kogu Tallinnas juba piisavalt, vaid selge rõhuasetus on meelelahutusel ja toitlustusel,“ lisas Ülemiste keskuse tegevjuht Guido Pärnits.