FOTO | Kütuseliiter kallines jälle! 1,4-eurone liitri hind läheneb kiiresti

Kaks nädalat tagasi ütles Alexela Groupi juhatuse liige Alan Vaht, et bensiini hinnale koidab nafta hinnatõusu valguses 10 sendine hinnatõus. Siis maksis 95 liiter tanklas 1,339. Turunduslikult võib selliste hinnaprognooside tegemine olla kasulik, sest valmistab tarbijat alateadlikult ette rohkem raha välja käima ning väikemaid hinnatõuse on emotsionaalselt lihtsam vastu võtta. Samas, kütust päriselt ostmata jätta ei ole võimalik ning selle hind peegeldub ka kõikide teiste toodete hinnas.

” Turul käib võitlus iga üksiku liitri eest. Alan Vaht

Kaupmeeste ahnuse kaela ei saa aga hinnatõusu ajada: ka kütuste maailmaturu hinnad on sel aastal tõepoolest kiiresti tõusnud.

Alan Vaht ütles täna, et kütust ostavad firmad sisse kolme päeva keskmise hinnaga ning iga täna terminalist välja sõitva kütusetsisternis oleva kütuse hind sisaldab endas eilset, reedest ja neljapäevast hinda. „Me võime küll mõelda, et maailmas toimuv on kaugel ja mis need lendavad raketid ikka meile loevad, aga tegelikult mõjutavad need meid väga otseselt,“ lausus Vaht.

Loe veel

Vahti sõnul ei ole praegusesse tanklahinda kogu maailmaturul toimunud hinnatõus veel sisse arvestatud ning arvestuslik hind oleks tegelikult üle 1,410 euro. „Tarbija võib olla väga rahul, et hinnad tanklates kõiguvad, see näitab konkurentsi,“ lausus Vaht.

Ta lisas, et aktsiisitõusuga on kütuseturu maht vähenenud umbes 10%. „Kõik kütusemüüjad on liitreid kaotanud, ning turul võideldakse iga üksiku liitri pärast,“ tunnistas Vaht, lisades, et tarbijana oleks ta mures, kui hinnad tanklates ei hüppaks üles-alla, vaid kirjas oleks mingi absurdne hind, mis võiks tuua kahtluse, et turul on sõlmitud kokkulepped. „Närvilisus näitab, et turul käib võitlus iga üksiku liitri eest,“ lausus Vaht.

Praegu maksab naftabarrel 79 dollari ümber. Bank of America prognoosi kohaselt peaks toornafta hind Lähis-Ida pingete ning globaalse naftanõudluse kasvu tõttu 2019. aasta teises kvartalis maksma 90 dollarit barrelist, halvemal juhul aga 100 dollarit barrelist.