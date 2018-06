FOTOD | Balti jaama turg pole sugugi valmis. Kogu kvartalit ootab ees laienemine, tekib ka uus trammiliin

Vellendi selgitusel on Astri Grupil soov on hoida Kalamaja ja Telliskivi piirkonna unikaalset õhustikku ning lisada planeeringuga keskkonnale lisaväärtust. "Samuti on Astri Grupi eesmärk edendada arenevat loomemajandust ja aidata sarnaselt Balti jaama turule väikekaupmehi. Kvartal lisab Kalamajja ka kontori- ja eluruume," lubab Vellend.

Ümber kvartali hakkaks kulgema ka trammiring, mis on osa linna visioonist Rail Balticu raames lennujaama, sadama ja Balti jaama ühendamisest. Tagasipöördering ümber Balti jaama kvartali lühendaks tuleviku trammiliini Lennujaam-sadam-Balti jaam teekonda ja võimaldaks tihedamat graafikut linna oluliste transpordisõlmede vahel.

Mais möödus aasta uue Balti jaama turu avamisest. Turg on Vellendi hinnangul edukalt käivitunud ning saanud populaarseks ostukohaks paljudele tallinlastele. "Lisaks on Balti jaama turg saavutamas järjest suuremat populaarsust ka turistide seas. Seda näitavad turu külastatavuse numbrid, mis on pidevalt tõusnud," hindab Vellend.