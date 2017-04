FOTOD ja VIDEO: T1 Mall of Tallinn näitab uue superkeskuse visuaale seest ja väljast

Peterburi tee äärde kõrguv T1 avaldas video vaadetest uue kaubanduskeskuse sisemusest ja sinna kõrvale tekkivast uuest linnaväljakust, kus kohtuvad eritranspordiliigid, muuhulgas Rail Balticu terminal

Uus Tallinna transpordi sõlmpunkt ja uus maamärk linna siluetil oma 120 meetrini merepinnast ulatuva vaaterattaga, jalgpalliväljakust suurem laste teadus- ja mänguala, seitsme meetriste lagedega restoranid ja kauplused, rääkimata kinost ja ökoturust.

Järgmise aasta sügisel avab Peterburi maantee alguses uksed kaubandus- ja meelelahutuskeskus T1 Mall of Tallinn. Üle raudtee asub praegu Eesti suurim kaubanduskeskus Ülemiste keskus, mis just eile teatas järjekordsest laienemisprojektist. Seega tulevikus on Ülemiste piirkonnas kõrvuti kaks Eesti mõistes ülisuurt kaubanduskeskust.

Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aasa sõnul on see koht Tallinna üks kiiremini arenevaid piirkondi. "Siia tuleb Tallinna värav - trammiühendus, bussiterminal, lennujaam - sellest saab üks meie pealinna süda, värav ja sõlmpunkt, mis toob kindlasti juurde uusi töökohti ja turiste," usub Aas.

Skypark juhatuse liige Alar Kajari märkis, et ainuüksi uue keskuse katusele tulev vaateratas on selline, mille sarnaseid on maailmas vaid viis ja seni ainult Aasias. "Vaateratas lisab Tallinnale juurde ühe tõmbekeskuse ja muudab pealinna siluetti. Norstati uuringu järgi toob ainuüksi vaateratas Tallinnasse ligikaudu 45 000 turisti aastas," usub Kajari.

Vaateratta rajamist toetab 1,44 miljoniga Euroopa Regionaalarengu Fond, kokku investeeritakse meelelahutusala rajamisse 5 miljonit eurot.