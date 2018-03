FOTOD ja VIDEO | Üle nelja aasta avatud Rohuküla-Sviby jäätee on erakordselt populaarne, järjekord ulatub poole kilomeetrini

Käesoleval nädalal avati nelja aastase vahega taas kord Rohuküla-Sviby jäätee. Uudistajaid, kes mööda merejääd kulgeva tee kaudu Vormsi saarele tahavad minna, on palju. Valvuri sõnul, kes liiklust jääteel reguleerib, on järjekord vähemalt pool kilomeetrit pikk.

Järjekorras seisnud Delfi lugeja sõnul on sabas ligi 100 autot. "Inimesed ootavad kannatlikult, mis sellest, et praamiga saaks isegi kiiremini," ütleb lugeja. Lugeja sõnul on Vormsi saare poe ees nii palju autosid, et parkimiskohta on keeruline leida. "Inimesed tulevad saarele lihtsalt piknikku pidama ja uudistama," lisas ta.

Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla sõnul on järjekorrad jääteele saamiseks paratamatud. "Jääteele võib sõita kindla intervalli tagant, et oleks tagatud pikivahe ja et jääd mitte üle koormata," selgitas Vaidla. Hooldevaldkonna juht tõdes, et varasemate aastate kogemuse põhjal võis juba ennatlikult öelda, et vastavatud jäätee meelitab nädalavahetusel kohale palju huvilisi.

"See on muidugi väga tore, et inimesed oma nädalavahetuse sel viisil veedavad, ent tuleb tunnistada, et kohalikud, kes soovivad käia mandril toidukraami toomas või asju ajamas, peavad uudistajate tõttu teinekord tükk aega järjekorras seisma," tõi Vaidla välja.

Vaidla meenutab 2011. aastat, kui olid viimati Eestis avatud kõik jääteed. Pikima, Rohuküla-Heltermaa järjekorras pidi seisma laua 3-4 tundi.

Neljapäeva keskpäeval avati Rohuküla-Sviby jäätee, mis on lubatud sõidukitele massiga kuni 2,5 tonni.

9,6 kilomeetri pikkune jäätee on avatud valgel ajal ehk 7.30 kuni 17.30ni. Jääteele saab Ääsmäe-Rohuküla maantee 80. kilomeetrilt, sõites enne Rohuküla sadamat paremale vastavalt tähistatud suunaviida järgi. Vormsil asub pealesõit Sviby sadama muuli alguses.

Viimati oli jäätee mandri ja Vormsi vahel avatud 2014. aasta jaanuaris-veebruaris.

Jäätee trassikoridor on märgistatud kadakatega. Teed hooldab OÜ Lääne Teed.