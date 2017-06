FOTOD | Rahvusvahelise küberrünnaku tõttu on kõik Ehituse ABC poed suletud

Ulatuslik rahvusvaheline küberrünnak, mis sai alguse nädala algul, on jõudnud otsapidi ka Eestisse: Ehituse ABC kõik poed on täna suletud, kuni küberrünnakust häiritud süsteemid taas tööle saadakse.

Prantsuse tööstusgruppi Saint-Gobaini kuuluv Ehituse ABC on saanud oma osa rahvusvahelises küberrünnakus ning täna on kõik poed seetõttu suletud.

Ehituse ABC finantsjuht ja juhatuse liige Anton Kutser ütles Delfile, et praegu on prioriteet number üks klientidega suhelda ja poed taas tööle saada.

"Mitmeid teisi rahvusvahelisi kontserne on küberrünnaku raames rünnatud. Selle probleemiga tegeletakse hetkel. Oleme lokaliseerinud arvutisüsteeme, et kaitsta andmekaitse süsteeme. Küberrünnaku tagajärgedega tegeletakse. Number üks prioriteet on hetkel klientide teenindus. Nii kiiresti kui saame probleemid lahendatud, hakkame kliente teenindama. Hetkel on kõik Ehituse ABC poed suletud," selgitas Kutser.

Eile õhtul kella 21.40 paiku laekus Delfile vihje, et ka Eestis on Saint-Gobaini Glassolutions'i Baltiklaasi tehase arvutid Mäos ja Tartus rivist väljas.

Viirus levis kiirelt üle maailma, selle mõjudest teatasid ka transpordifirma A.P. Moller-Maersk ja ravimitootja Merck & Co. Viirus on jõudnud ka USAsse ning ametnikud kardavad, et see levib ka Ameerikas kiirelt.

BBC andmeil jälgib Rahvusvaheline politseiorganisatsioon Interpol olukorda.

USA sisejulgeolekuministeerium nõustas rünnaku ohvriks langenud ettevõtteid lunaraha mitte maksma.

RIA küberrüünakust: seekord me puhtalt ei pääsenud

Riigi Infosüsteemi Ameti kommunikatsioonijuhi Helen Uldrichi sõnul on tõsi, et Prantsuse firma Saint-Gobaini filiaalid Eestis said küberrünnakus kannatada. "Hetkel koostab RIA analüüsi filiaalide kohta, mis said Eestis kannatada. Selge on see, et puhtalt me seekord ei pääsenud," ütles ta.