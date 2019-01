FOTOD | Slow Food Butiik, Thai Massaaž või Terveyskauppa Tallinna? Kaupluste keelepärlid Tallinna akendel

On ka neid asutusi, mis ei raatsigi eesti keelt kasvõi poolvägivaldselt muu keelega kõrvuti suruda. Free flow studio (vabavoolustuudio), It's Yoga Tallinn (Tallinn, see on jooga või see on Tallinna jooga?), Steakhouse Hopner (Hopneri lihalõik), Golden Furs (kuldsed karusnahad) või Spring Coffee (vedrukohv või kevadkohv, mõlemad sobivad) on vaid mõningad näited.

Ent ka soome keel pole veel kuhugi kadunud. Terveyskauppa Tallinna müüb Müürivahe tänaval vaprasti Soome tervisetooteid.

Keda aga huvitab, kas mõne aastaga on toimunud mõningane areng, siis ligi kolme aasta eest käis Delfi fotograaf samuti huvitavaid Tallinna silte pildistamas.